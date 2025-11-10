Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklanarak hapishaneye gönderilmişti: Adli kontrolle serbest bırakıldı /10 Kasım 2025 18:59

Tutuklanarak hapishaneye gönderilmişti: Adli kontrolle serbest bırakıldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya’dan yasa dışı seçim finansmanı sağlamak suçundan aldığı beş yıllık hapis cezasının ardından, temyiz süreci sonuçlanana kadar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sarkozy bugün cezaevinden tahliye edilecek.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tahliye edildi. Paris Temyiz Mahkemesi, 70 yaşındaki Nicolas Sarkozy’nin “kaçma riski bulunmadığı” gerekçesiyle serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, eski cumhurbaşkanının Fransa dışına çıkışını yasakladı ve davada yer alan tanıklar ile diğer sanıklarla temas kurmasını da engelledi.

Savcı, suçun “olağanüstü ciddiyeti” nedeniyle verilen hapis cezasının ardından Sarkozy’nin sıkı denetim şartıyla serbest bırakılmasını önermişti. Sarkozy, 21 Ekim’de Paris’teki La Santé Cezaevi’ne gönderilmiş, 2007’deki cumhurbaşkanlığı kampanyasında Libya lideri Muammer Kaddafi’den yasa dışı fon sağlamakla suçlanmıştı.

Sarkozy, duruşmaya cezaevinden video bağlantısıyla katıldı. Mahkeme heyetine hitaben yaptığı konuşmada, “Fransız’ım, efendim. Ülkemi seviyorum. Gerçeğin ortaya çıkması için mücadele ediyorum. Serbest kalırsam mahkemenin tüm taleplerine uyacağım” dedi.

Cezaevi koşullarıyla ilgili olarak da “Zor, yıpratıcı ama olması gereken bir süreç” ifadesini kullandı.

Sarkozy, eylül ayında “suç örgütü kurarak seçim kampanyasında yasa dışı fon toplamak” suçundan mahkûm edilmiş, yolsuzluk ve yasa dışı finansman suçlamalarından ise beraat etmişti.

Sarkozy, görevden ayrıldığı 2012 yılından bu yana bir dizi davayla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl, Fransa Yüksek Mahkemesi rüşvet ve nüfuz ticareti suçlamasından aldığı cezayı onaylamış ve Sarkozy’ye bir yıl boyunca elektronik kelepçe takılmasına hükmetmişti.

Ayrıca 2012’deki seçim kampanyasında harcama limitlerini aşmaktan dolayı aldığı mahkûmiyet de geçen yıl temyizde onanmıştı. Sarkozy, halihazırda tanık manipülasyonuna suç ortaklığı iddiasıyla yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da yargılanıyor.
