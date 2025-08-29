Samanyolu Haber /Gündem / TUTUKLANDI: Papa'ya suikasta bir Türk'ün adı da karıştı /29 Ağustos 2025 20:03

TUTUKLANDI: Papa'ya suikasta bir Türk'ün adı da karıştı

Eski Papa Françesko'ya yönelik olası suikast planıyla bağlantılı bir Türk vatandaşı tutuklandı. Interpol'ün Hollanda'da yakaladığı şüpheli, İtalya'ya iade edilerek cezaevine konuldu.

İtalya’da eski Papa Françesko’ya yönelik olası bir suikast planıyla ilgili olarak bir Türk vatandaşı tutuklanarak cezaevine konuldu.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin aktardığı ve Il Piccolo’nun araştırmasına dayandırılan habere göre, 46 yaşındaki zanlı, Interpol tarafından Hollanda’da gözaltına alındıktan sonra İtalya’ya iade edildi. Milano’da birkaç gün gözaltında tutulan şüpheli, daha sonra tutuklanarak Trieste’de cezaevine gönderildi. Gazeteye göre, zanlı Hasan U.,, tek kişilik bir cezaevinde tutuluyor.

IŞİD BAĞLANTISI İDDİASI

Trieste’de, birkaç ay önce vefat eden Papa’nın Temmuz 2024’teki ziyareti öncesinde bir valiz içinde tabanca ve mühimmat bulunmuştu. Zanlının bu olayla bağlantılı olduğu ileri sürülüyor. Haberlere göre, suikast planının IŞİD bağlantılı, Türkiye merkezli bir örgüt tarafından hazırlanmış olabileceği iddia ediliyor.

Papa Françesko, söz konusu olayın ertesi günü, İtalya’nın kuzeydoğusundaki liman kenti Trieste’nin ana meydanında açık havada bir ayin yönetmişti. Katolik lider, şehirdeki programı boyunca açık bir elektrikli araçla halkın arasına karışmıştı.

Olayın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatan İtalyan polisi, bir yılı aşkın süredir bir suikast planı ihtimali üzerinde duruyordu.
