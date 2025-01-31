Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu 7 gazeteci serbest bırakıldı /31 Ocak 2025 18:30

Tutuklu 7 gazeteci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Ör, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Suriye’de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için İstanbul Şişhane’de basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan ve tutuklanan 7 gazeteci hakkında tahliye kararı verildi.

Gazeteciler Gülistan Dursun, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Muhammed Enes Sezgin ve Osman Akın, 21 Aralık’ta gözaltına alınmış ve ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Gazeteciler, Suriye’de 19 Aralık’ta öldürülen meslektaşları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için bir basın açıklaması yapmak istemişti. Ancak, bu girişimleri polis müdahalesiyle sonuçlanmış ve gözaltına alınmışlardı.
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