Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu 7 gazeteciye tahliye /27 Mart 2025 10:20

Tutuklu 7 gazeteciye tahliye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan süreci takip eden ve tutuklanan gazeteciler Yasin Akgül, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Gökhan Kam hakkında tahliye kararı verildi.

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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemleri takip eden ve ev baskınlarıyla gözaltına alınmalarından sonra tutuklanan gazeteciler Yasin Akgül, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Gökhan Kam hakkında tahliye kararı verildi.

7 Gazeteci 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla 25 Mart’ta tutuklanmıştı.

Gazeteciler hakkındaki tutuklama kararına avukatların itirazının ardından tahliye kararı verildi.

BAKAN TUNÇ NE DEMİŞTİ?
Haber takibi yapan 7 gazetecinin tutuklanmasına kamuoyunun tepkisi çığ gibi büyürken, konu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a AKP Grup toplantısı öncesinde soruldu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç, "Toplumu bilgilendirmek için görev yapan bahsedilen gazetecilerle ilgili olarak araştıralım durumlarını eğer eylemlere karışmış provakasyona karışmışlarsa o da doğru değil durumlarına bakalım" demişti.
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