Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu 9 gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi /17 Mayıs 2023 10:11

Tutuklu 9 gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi

Gazetecilik faaliyetleri ile suçlanan 9 Mezopotamya Ajansı ve JİNNEWS muhabiri hakkında mahkeme ilk celsede tahliye kararı verdi.

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Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever’in de aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 12 gazetecinin Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuklu 9 gazeteci hakkında tahliye kararı çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim’de gözaltına alınan ve 29 Ekim’de tutuklanan Diren Yurtsever, Selman Gözelyüz, Deniz Nazlım, Berivan Altan, Emrullah Acar, Hakan Yalçın, Ceylan Şahinli tutuksuz yargılanan Zemo Ağgöz, Mehmet Günhan, Jinnews muhabirleri Habibe Eren, Öznur Değer ve 2 Mart‘ta tutuklanan Yeni Yaşam muhabiri Hamdullah Bayram’ın yargılandığı davanın ilk duruşması dün Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti Hamdullah Bayram dışında tüm gazetecilerin tahliye edilmesi kararı verdi. Duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre tutuklu bulundukları Sincan Cezaevi’nden zılgıtlar eşliğinde çıkan gazeteciler, özgür basının susturulamayacağını belirterek, kaldıkları yerden yazmaya devam edeceklerinin mesajını verdi.
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