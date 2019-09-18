Tutuklu ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz AİHM’e başvurdu

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un avukatları, tutukluluğa ilişkin hak ihlali gerekçesiyle AİHM’e başvurdu. Ocak ayında yapılan başvurunun AİHM tarafından kabul edildiği belirtildi.





Avukatların Anayasa Mahkemesi’ne tutukluluk durumu ile ilgili olarak başvuruda bulunduğu ancak başvurunun 7 Şubat’ta reddedildiği belirtildi.





TOPUZ HAKKINDA YENİ SORUŞTURMA

ABD’nin uyuşturucu ile mücadeleden sorumlu güvenlik birimi (Drug Enforcement Agency) DEA’da Türkçe tercüman olarak çalışan Metin Topuz, Hizmet Hareketi ile bağlantılı olduğu ve casusluk iddiaları ile Eylül 2017’de gözaltına alınmış ve Ekim ayı başında da tutuklanmıştı.





Haziran ayında yapılan son duruşma 18 Eylül’e ertelenmişti. Topuz hakkında yeni gizli bir soruşturma açıldığı, mevcut duruşmadan tahliye edilirse Selahattin Demirtaş örneğinde olduğu gibi başka bir duruşmadan tutukluluk kararı verilerek Topuz’un içeride tutulmaya çalışacağı belirtiliyor.