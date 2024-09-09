Tutuklu amcanın ifadesi ortaya çıktı!

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin'in soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Narin’in vahşice katledilmesi Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken, soruşturmaya dair yeni detaylar da ortaya çıktı. Narin’in amcası Salim Güran’ın soruşturmadaki ifadesine ulaşıldı.







Ekol TV’de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların arasında Narin Güran'ın babası, annesi, 2 ağabeyi, 4 amcası ve tutuklanan amcası muhtar Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu toplamda 24 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.





Narin’in cansız bedeninin bulunmasının sonrasında yeniden sorgulanan amca Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı. Salim Güran'ın ifadesinde verdiği ifadeler dikkat çekti.





Salim Güran'ın sorgudaki ifadesinin bir bölümü şöyle:





Soru: Narin Güran'a kim neden zarar verdi?

Salim Güran: Ne bileyim ben kim zarar vermiş





Soru: Narin Güran'ı siz mi öldürdünüz?

Salim Güran: Yok öyle bir şey ben öldürmedim





Soru: Narin Güran'ın amcalarının tamamında araç mevcut olup sadece sizin aracınızda DNA çıkmasını izah ediniz?

Salim Güran: Güran bunu yanıtlamadı.





Soru: Sizin kullandığınız araçta niçin diğer yeğenlerinizin DNA profili çıkmadı ya da araca bir çok çocuğun kapısı açık halde binme ihtimali var iken sadece Narin'in DNA profilinin bulunması nedendir?

Salim Güran: Ben bunu açıklayamam.





Soru: Diyarbakır Adli Tıp Kurumunun raporuna göre aracınızdan çıkan DNA profili ile Narin'in kıyafetlerinden çıkan DNA profilinin birbiriyle uyumlu olduğu hakkında rapor düzenlenmiştir. Narin Güran'ın öldürülme kastıyla kaybolmasına siz mi sebep oldunuz?

Salim Güran: Yok.





Soru: Geçtiğimiz aylarda aile olarak yüklü bir miktarda para ödediniz, bu ödemeler Narin kaybolmasından 1-2 gün önce yapılması ve bu duruma aile arazilerinin satılarak ödenmesini Arif tarafından ödenmesinin istenmesine karşı çıktığınız istihbari bilgisi alınmıştır. Böyle bir durum oldu mu?

Salim Güran: Böyle bir şey yaşanmadı.





Soru: Arif Güran'a sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın dediniz mi?

Salim Güran: Öyle bir şey yok.





Soru: Narin Güran görmüş olduğu bir olay neticesinde mi ortadan kaldırıldı?

Salim Güran: Benim hiçbir fikrim yoktur





Ve savunmasına ekleyeceği bir husus olmadığını beyan etti