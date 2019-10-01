Tutuklu avukat Ayşegül Çağatay: “Kaybedilen 4 kişi görünür kılındığı için hayattalar”

BOLD ÖZEL





Halkın Hukuk Bürosu’nun tutuklu avukatlarından Ayşegül Çağatay, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yazdığı mektupta, Şubat ayında siyah transporterla kaçırıldıktan 6 ay sonra Ankara Emniyeti’nde ortaya çıkan 4 kişinin durumuna değindi.









Eylül 2017’den beri tutuklu olan Avukat Çağatay, kaçırılan dört kişinin başına gelenlerin kendi müvekkilleri Ayten Öztrük’e yapılanlara büyük benzerlik gösterdiğini belirtti. Ayten Öztürk de kaçırılmış ve yaklaşık 6 ay ağır işkence görmüştü.





“AİLELERİ SAHİPLENDİĞİ GÖRÜNÜR KILINDIKLARI İÇİN HAYATTALAR”

Öztürk mektubunda şöyle dedi:





“Temmuz ayının sonlarına doğru, Şubat ayında kaybedilen kişilerden dördünün bulunduğuna ilişkin haberleri okuyunca çok heyecanlandık. Haberlerin ayrıntıları geldiğinde mizansenin müvekkilimiz Ayten Öztürk’ün dosyasında yapılanlarla çok benzer olduğunu farkettik. Bu kişiler ailelerinin sahiplenmesi ve sizin emeklerinizle ‘görünür’ kılındıkları için bulundular ve hayattalar. Basında bu meseleye gereken önemin verilmediğini ve bir tür sansüre uğradığını tespit ettik. Anlaşılan hayatta kalmanın karşılığında suskunluk sözü aldılar. Ancak bu tür vakıaların tekrarlanmaması için üstelerinin kapatılmaması aksine üstlerine gidilmesi gerekir. Müvekkilimiz Ayten Öztürk’ün dosyasında bu durum açıkça teşhir edilmiştir. Bu dosyaya sahip çıkmak tüm gözaltına kayıp ve işkence vakalarına sahip çıkmak anlamına gelecektir.”





Ayşegül Çağatay’ın “görünür kılındıkları için hayattalar” dediği dört kişi; Şubat 2109’da zorla kaybedildikten 6 ay sonra Ankara Terörle Mücadele (TEM) şubesinde ortaya çıkan Salim Zeybek, Yasin Ugan, Özgür Kaya ve Erkan Irmak. Kaybedilen dört kişi bir mizansenle 6 ayın ardından kendileri gelip Ankara Emniyeti’ne teslim olmuş gibi gösterilmişlerdi. Dördünün de aşırı zayıfladıkları, korktukları ve ailelerine polisin ‘susun’ taleplerini ilettikleri görülmüştü.





2 YILDIR TUTUKLU

2 yıldır tutuklu bulunan avukat Ayşegül Çağatay, adil yargılama haklarının sağlanması için çağrı yaptı. 2 yıldır yaşanan olaylara dikkat çeken Çağatay, Halkın Hukuk Bürosu’na yapılan baskıların sonuç vermeyeceğini, her türlü infazlara ve tutsaklıklara rağmen hak mücadelesi vermekten geri adım atmayacaklarını belirtti.





AYTEN ÖZTÜRK’ÜN DURUŞMASI 3 EKİM’DE

Tutuklu avukat Ayşegül Çağatay, mektubunda Ayten Öztürk’ün duruşmasının 3 Ekim’de İstanbul Adliyesi’nde yapılacağını vurgularken, duruşmanın takip edilmesini istedi.





8 Mart 2018’de Lübnan Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra başına çuval geçirilerek Türkiyeli yetkililere teslim edilen ve özel bir uçakla Ankara’ya getirilen Ayten Öztürk, 6 ay boyunca Ankara’da bilinmeyen bir resmi kurumda ağır işkencelere maruz kalmıştı. Ayten Öztürk’ün yaşadıklarını anlattığı mektubu ve savunmasını BOLD yayınlamıştı.









Öztürk 6 ay işkencenin ardından, 28 Ağustos 2018 Ankara Terörle Mücadele Şubesi’nde ortaya çıkmıştı. Öztürk ilk savunmasında; 13 Mart 2018’de yasa dışı biçimde bir gözaltı merkezine götürüldüğünü ve 6 ay işkence yapıldıktan sonra bir mizansenle gece yarısı açık arazide polise teslim edildiğini belirtmişti.





AYŞEGÜL ÇAĞATAY’IN MEKTUBU





Tutuklu avukat Ayşegül Çağatay’ın Gergerlioğlu’na gönderdiği mektubun orjinali:







