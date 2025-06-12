Tutuklu başkan sandığı karıştırdı! AKP’li vekilden “hoş geldin” gafı

Belediyenin CHP'den AKP'ye geçmesinin ardından AKP Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'den skandal bir açıklama geldi. Böhürler, katıldığı televizyon programında Bahçetepe'nin tutuklandığından habersiz şekilde AKP'ye geçtiğini sandı.





CHP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde Başkan Hakan Bahçetepe’nin tutuklanması nedeniyle başkan vekili seçimi yapıldı. Meclis oylamasındaki üçüncü turda, AKP'nin adayı Eray Karadeniz 21 oyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili olarak seçildi.Böhürler şu açıklamayı yaptı:"Böyle bir durumda belediye başkanı kendi ilçesinde çalışma yaparken AK Parti'ye geçerek bölgesine çok daha iyi hizmet edeceğini düşünmüş olabilir. Bu fikre de saygı duyarım. Sonuçta AK Parti'den CHP'ye, CHP'den de AK Parti'ye daha önce de geçişler oldu, başka partilerde de oldu. Bu kendi iradesiyle vermiş olduğu bir karardır. Kendi seçmen kitlesi, kendi bölgesinin seçmen kitlesi sonuçta gördüğümüz gibi muhafazakar kesimi temsil eden bir çoğunluğa sahip. Ben bölgesine AK Parti'ye geçerek çok daha iyi hizmet edeceğini düşünüyorum Hakan Bey'in. AK Parti'ye hoş geldin diyorum kendisine. Gaziosmanpaşa gelişen bir ilçe ve bu sinerjiyle ilçeye çok daha iyi hizmetler yapacaktır diye düşünüyorum."