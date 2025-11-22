Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı İkinci kez hastaneye kaldırıldı:

Hasan Mutlu, 16 Eylül’de Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.



Mutlu, tutuklanma öncesinde parti değiştirmesi yönünde tehditler aldığını açıklamış, belediyeye yönelik operasyon yapılacağına dair duyumlar üzerine sol bacağındaki rahatsızlık için acil olarak ameliyat olduktan sonra 9 Eylül’de taburcu edilmişti.



Cezaevinde tekrar rahatsızlandığı ifade edinilen Mutlu’nun avukatı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 22 Ekim günü rahatsızlığı nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilmişti” denildi.



21 Kasım günü ise sağlık sorunlarının devam etmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten avukatın açıklamasının devamı şöyle:



“Gerekli kontrollerin ardından tekrar cezaevine götürülmüştür. Evvelce yaşadığı rahatsızlığın tutuklu kaldığı sürede hızlı bir şekilde tekrar nüks etmesi ve ağrılarının artması sebebiyle bu aşamada ilaç tedavisi devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”