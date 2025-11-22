Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı İkinci kez hastaneye kaldırıldı: /22 Kasım 2025 15:21

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı İkinci kez hastaneye kaldırıldı:

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 16 Eylül’de tutuklanan CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, dün acil olarak hastaneye kaldırıldı. 2. kez hastaneye kaldırılan Mutlu’nun kontrolden geçirilmesinin ardından cezaevine götürüldüğü belirtildi.

SHABER3.COM

Hasan Mutlu, 16 Eylül’de Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Mutlu, tutuklanma öncesinde parti değiştirmesi yönünde tehditler aldığını açıklamış, belediyeye yönelik operasyon yapılacağına dair duyumlar üzerine sol bacağındaki rahatsızlık için acil olarak ameliyat olduktan sonra 9 Eylül’de taburcu edilmişti.

Cezaevinde tekrar rahatsızlandığı ifade edinilen Mutlu’nun avukatı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 22 Ekim günü rahatsızlığı nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilmişti” denildi.

21 Kasım günü ise sağlık sorunlarının devam etmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten avukatın açıklamasının devamı şöyle:

“Gerekli kontrollerin ardından tekrar cezaevine götürülmüştür. Evvelce yaşadığı rahatsızlığın tutuklu kaldığı sürede hızlı bir şekilde tekrar nüks etmesi ve ağrılarının artması sebebiyle bu aşamada ilaç tedavisi devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı İkinci kez hastaneye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:42:39