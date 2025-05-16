Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişi hakkında fezleke /16 Mayıs 2025 13:22

Tutuklu Beykoz Belediyesi Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişi hakkında fezleke

Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla açılan soruşturma tamamlandı. Aralarında tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 26 şüpheli hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke hazırladı. Fezleke dava açılması için Anadolu cumhuriyet başsavcılığına gönderildi.

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Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla açılan soruşturma tamamlandı. 

Aralarında tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de dahil 26 kişi hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca fezleke hazırlandı.

Fezleke dava açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

NE OLMUŞTU?
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat sabah 04.00 sularında evinden gözaltına alındı. Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla emniyete götürüldü.

Köseler’in gözaltına alınma gerekçesi olarak “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları gösterildi.

Köseler’in de aralarında bulunduğu 21 kişi Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler sağlık kontrolü için önce hastaneye götürüldü.

Köseler ve Özel Kalem Müdürü dahil 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Köseler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen 13 kişi tutuklanırken beş kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Köseler, savcılıkta verdiği ifadede, Beykoz Belediyesi’nde ihalelere katılan firmaların temsilcileri ile hiçbir şekilde odasında ya da bir başka yerde görüşmediğini, fiyat alışverişinde bulunmadığını, yönlendirmesinin olmadığını ve talimat vermediğini belirtti.

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