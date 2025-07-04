Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık boynundaki kitle için ameliyata alındı /04 Temmuz 2025 10:58

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık boynundaki kitle için ameliyata alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalarda tutuklanan Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık, biyopside boynunda kitle tespit edilmesinin ardından ameliyata alındı.

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İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın biyopsiyle boynundan alınan kitlede lenf kanseri riski taşıyan bulgulara rastlanmıştı.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık hakkında cezaevi koşullarında hayati riskinin arttığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulmasının ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde götürülerek gerekli tetkik ve tahlilleri yapılmıştı. Çalık’ın biyopsiyle boynundan alınan kitlede lenf kanseri riski taşıyan bulgulara rastlanmıştı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Mehmet Murat Çalık’ı serbest bırakmak için daha neyi bekliyorsunuz? İki kez kanser tedavisi görmüş kardeşimi tepeden tırnağa suça bulaşmış kişilerin yalan ifadeleriyle tutukladınız. Ailesiyle ve avukatlarıyla görüşemesin diye uzak bir cezaevine sürgün ettiniz. Sağlık sorunları olduğunu bile bile bu zulmü yaptınız. İçerde 15 kilo kaybetti, yıllarca mücadele ettiği kanser yeniden gelip O’nu buldu” demişti.

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