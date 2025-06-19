Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye sevk edildi





AVUKATI TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU





4 NİSAN’DA TUTUKLANDI

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İzmir Katip Çelebi Hastanesi'ne sevk edildi.Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, müvekkilinin sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun olmadığını belirterek tahliye başvurusunda bulunmuştu. Akut lösemi ve lenfoma hastalıklarıyla daha önce iki kez mücadele eden Çalık’ın bu ağır hastalık geçmişine dikkat çeken Ünal, tutukluluğun devam etmesinin ciddi bir hayati tehlike oluşturduğunu açıklamıştı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatının, müvekkilinin kanser tedavisi gördüğünü belirterek tahliye talebinde bulunması ilişkin şunlar söyledi:“Sağlık sorunuyla ilgili talebi elbette değerlendirilir. Bu noktada Adli Tıp Kurumu yetkilidir. Tüm bunları değerlendirecek olan tabii infaz kanunumuz çerçevesi içerisinde ilgili kurumlarımız; talep değerlendirilir" diye konuştu.Çalık’ın cezaevi sürecinde yaklaşık 15 kilo verdiği ifade edilirken, sağlık durumunun her geçen gün kötüye gittiği belirtildi.Başkan Çalık, 4 Nisan'da tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'nden İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti.