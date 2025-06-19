Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye sevk edildi /19 Haziran 2025 19:50

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye sevk edildi

Kanser tedavisi gören tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İzmir Katip Çelebi Hastanesi'ne sevk edildi. Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, müvekkilinin sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun olmadığını belirterek tahliye başvurusunda bulunmuştu.

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Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İzmir Katip Çelebi Hastanesi'ne sevk edildi.

AVUKATI TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, müvekkilinin sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun olmadığını belirterek tahliye başvurusunda bulunmuştu. Akut lösemi ve lenfoma hastalıklarıyla daha önce iki kez mücadele eden Çalık’ın bu ağır hastalık geçmişine dikkat çeken Ünal, tutukluluğun devam etmesinin ciddi bir hayati tehlike oluşturduğunu açıklamıştı.

BAKAN TUNÇ: TALEBİ DEĞERLENDİRİLİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatının, müvekkilinin kanser tedavisi gördüğünü belirterek tahliye talebinde bulunması ilişkin şunlar söyledi:

“Sağlık sorunuyla ilgili talebi elbette değerlendirilir. Bu noktada Adli Tıp Kurumu yetkilidir. Tüm bunları değerlendirecek olan tabii infaz kanunumuz çerçevesi içerisinde ilgili kurumlarımız; talep değerlendirilir" diye konuştu.

15 KİLO VERDİ

Çalık’ın cezaevi sürecinde yaklaşık 15 kilo verdiği ifade edilirken, sağlık durumunun her geçen gün kötüye gittiği belirtildi.

4 NİSAN’DA TUTUKLANDI

Başkan Çalık, 4 Nisan'da tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi'nden İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti.
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