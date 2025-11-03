Tutuklu CHP'li Başkan Ahmet Özer için savcı kaç yıl hapis cezası istedi?

30 Ekim 2024’te şafak operasyonu ile gözaltına alınan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “Kent Uzlaşısı” davası kapsamında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özer, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda görülen üçüncü duruşmada hakim karşısına çıktı.





14 Temmuz 2025’te görülen ikinci duruşmada Özer’in tahliyesine karar verilmişti. Ancak Özer’in tutukluluğu 1 seneden fazladır devam ediyor.





Çünkü Özer hakkında başka bir soruşturma daha yürütülüyor. Özer; hakkında 704 yıla kadar hapis cezası istenen ve kamuoyunda “Beşiktaş İddianamesi” olarak bilinen iddianamede adı “suç örgütü lideri” olarak geçen Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlıktan” yararlanabilmek için verdiği ifadeler kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle de 21 Ocak’tan bu yana tutuklu bulunuyor.





Bugünkü duruşmayı; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da takip edenler arasında yer aldı.





SAVCI 15 YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında Özer’in “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan cezalandırılmasını talep etti.





“MÜTALAA NE DOSYA İÇERİĞİ NE DE İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ SÜRECİN RUHUYLA ALAKALI”

Özer, yaptığı savunmada, “Sayın iddia makamının talebi ne dosya içeriğiyle ne de içinden geçtiğimiz sürecin ruhuyla alakalıdır. Dosyayı incelemek ve detaylı savunma yapmak için süre talep ediyorum” dedi.





AVUKATLARI SÜRE TALEP ETTİ

Avukat Hüseyin Ersöz de, “Esasa ilişkin mütalaaya ilişkin detaylı beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.





DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine ve bir sonraki duruşmanın 23 Ocak 2026, saat 10.00’a ertelenmesine karar verdi.