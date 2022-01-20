Tutuklu emniyet müdürü Ömer Köse’nin eşi Semra Köse’ye 15 yıl istendi

İstanbul’daki Hizmet Hareketi soruşturması kapsamında Ağustos 2021’de tutuklanan eski emniyet müdürü Ömer Köse’nin eşi Semra Köse hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.







İddianamede, Semra Köse’ye eşi Ömer Köse’nin Selam Tevhid davasında yargılanması da suçlamalar arasında yer aldı. Eşi Ömer Köse adına kayıtlı telefon numarası üzerine kayıtlı ByLock programının Semra Köse tarafından kullanıldığı iddia edildi.





İddianamede, Köse’nin hakkında Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında işlem yapılan bazı kişilerle Afyon Korel Termal Tatil Otel’de 12-17 Aralık 2013 ile 28 -31 Ocak 2013 tarihleri arasında konaklaması örgüt üyeliğine delil olarak eklendi. Köse’nin otelde örgütsel toplantı amacıyla konakladığı iddia edildi.





İddianamede, Semra Köse’nin 4-11 Aralık 2012 arasında hakkında işlem yapılan kişilerle yurt dışı giriş çıkış kayıtlarının bulunduğu, yurt dışına örgütsel toplantı için geziye gittiği öne sürüldü.







Semra Köse, iddianamedeki ifadesinde ByLock programını kendisinin kullanmadığını, eşi Ömer Köse’nin 7 yıldır tutuklu olduğunu, hakkındaki ByLock tespitlerinin kocasının dosyasında da olduğunu, eşinin ceza aldığını ve bunun kesinleştiğini söyledi. Köse, terör örgütü üyeliği iddiasını reddetti.





İddianamede, Köse’nin, örgüt ve faaliyetlerine dair herhangi bir bilgi vermekten kaçındığı, Ömer Köse’nin Hizmet Hareketi içerisinde aktif rol aldığı savunularak cezalandırılması istendi.







