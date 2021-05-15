Tutuklu futbolcu Deniz Naki davasında Alman makamlarının kafası karıştı

Almanya'da U21 Futbol Milli Takımı, Türkiye'de de Amedspor'un formalarını giyen eski futbolcu Deniz Naki hakkında Almanya'da hakkında kazanç sağlamak amaçlı organize suç çetesi kurmak, şantaj ve uyuşturucu ticareti yapmak iddiasıyla süren soruşturmanın tamamlandığı ve iddianamenin hazırlandığı ortaya çıktı. Soruşturma sırasında Deniz Naki'nin üyesi olmakla suçlandığı Bahoz adlı suç çetesinin Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren YPG'ye (Halk Savunma Birlikleri) yardım ettiği iddiası nedeniyle ise Alman makamları arasında dosyanın siyasi olup olmadığı noktasında görüş ayrılığı yaşandığı öğrenildi.





DW Türkçe'den Elmas Topçu'nun haberine göre soruşturmayı yürüten Aachen Savcılığı, davanın siyasi olduğu gerekçesiyle iddianameyi başta, iç güvenlik davalarına bakan, kendisinin de bağlı bulunduğu Köln Eyalet Mahkemesi'ne yolladı. Orada dosyanın ön incelemesini yapan hakimler heyeti ise isnat edilen suçların ağır adli suç kapsamına girdiğine, siyasi olmadığına hükmetti. Bunun üzerine dosya Aachen Savcılığına geri gitti, akabinde de adli davalardan sorumlu Aachen Eyalet Mahkemesi'ne sunuldu. Almanya'daki yasal düzenlemere göre, siyasi suç davalarının güvenlik konusunda uzmanlaşmış eyalet yüksek mahkemelerinin bulunduğu kentlerde görülmesi gerekiyor.





Soruşturma ile ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Aachen Eyalet Mahkemesi sözcüsü, hakim Thomas Birtel, isnat edilen suçların ağır adli suç kapsamında görülmesi üzerine iddianamenin Köln'den geri döndüğünü ve kendilerine sunulduğunu doğruladı. Birtel, iddianamenin dört şüpheliyi kapsadığını ve söz konusu kişilere öncelikle organize suç çetesi kurmak suçlamasının yöneltildiğini belirtti. Buna göre Deniz Naki ile Hüseyin Ö. adlı kişi 2017'de "Bahoz" diye bilinen, "rockçı suç çetesi benzeri yapılanma" olarak nitelenen grubun yerel teşkilatını kurmak ve yönetmek, diğer iki zanlı da buna üye olmakla suçlanıyor.





Birtel'in verdiği bilgilere göre iddianamede Deniz Naki ile birlikte çete kurduğu ve yönettiği ileri sürülen Hüseyin Ö.'nün daha önce de cinayet suçundan mahkum edildiği, ömür boyu hapis cezası aldığı, 15 sene yattıktan sonra 2017'de şartlı tahliye edildiği bilgisine yer veriliyor. Hüseyin Ö. ile Deniz Naki'nin işbirliğinde oluşturulduğu iddia edilen suç çetesinin ruhsatsız silah bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmak, insanları yalan ifadeye zorlamak, adam yaralamak, şantaj ve kundaklamaya azmettirmek suçlarını işledikleri ileri sürülüyor.





Savcılığın iddiasına göre Deniz Naki ile Hüseyin Ö.'nün kurduğu organize suç çetesi "Bahoz", çoğu Türkiye kökenli Kürt'ten oluşan, kendileri ya da üçüncü kişiler için gelir elde etmek üzere kurulan kriminal bir yapılanma.





Aachen Eyalet Mahkemesi'ne sunulan iddianamenin kabul edilmesi halinde davanın Haziran ayında açılması bekleniyor. Geçen yıl gözaltına alınan Deniz Naki ve şüpheli diğer üç kişi hakkındaki soruşturmayı, şüphelilerin ikametlerinin bulunduğu ve suçların ağırlıklı olarak işlendiği bölgeden sorumlu Aachen kenti savcılığı yürüttü.





Türkiye'de hakkında futboldan ömür boyu men kararı çıkan, kariyerinin başlarında Almanya'nın U21 takımında da oynayan Deniz Naki, Temmuz 2020'den beri Almanya'da tutuklu. Tutuksuz yargılanma talebi "kaçma ve delil karartma riski bulunduğu" gerekçesiyle reddediliyor.







