Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu gazeteci Ercan Gün’ün koronavirüsten vefat eden babasını haber vermeden defnettiler /26 Ağustos 2020 08:09

Tutuklu gazeteci Ercan Gün’ün koronavirüsten vefat eden babasını haber vermeden defnettiler

Silivri’de tutuklu bulunan FOX TV eski haber müdürü Ercan Gün’e, koronavirüsten vefat eden babasının ölüm haberinin defin işleminden sonra verildiği öğrenildi.

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 Silivri Cezaevinde 4 yıldır tutuklu bulunan, FOX TV eski haber müdürü Ercan Gün’ün babası Latif Gün 2 gün önce, yakalandığı koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti. Defin işlemi yapılan Latif Gün’ün cenazesi için oğlu Ercan Gün’e haber verilmediği ortaya çıktı. Ercan Gün babasının vefat haberini cenazesi sonrası öğrendi.



BİR BABA DAHA EVLADINA KAVUŞAMADI
Haberi, Gün’ün Silivri Cezaevindeki koğuş arkadaşı, eski Zaman yazarı Mustafa Ünal’ın oğlu Enes Ünal sosyal medya hesabından duyurdu. Ünal paylaşımında: ”Babamın koğuş arkadaşı gazeteci Ercan Gün’ün babası Latif Gün koronavirüs sebebiyle Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Ruhuna birer fatiha okuyalım. Bir baba daha evladına kavuşamadan hayata gözlerini yumdu” ifadelerini kullandı.

2016 yılında Hrant Dink cinayeti kapsamında başlatılan operasyonlar kapsamında tutuklanan Gün, bu davadan hakkında tahliye kararı verilmesine rağmen, Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik yürütülen Tenkil soruşturmaları kapsamında tutukluluğu devam ediyor.
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