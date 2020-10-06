Samanyolu Haber /Gündem / Yatması gereken süre dolmasına rağmen gazeteci Fahri Öztoprak tahliye edilmiyor /06 Ekim 2020 13:16

Yatması gereken süre dolmasına rağmen gazeteci Fahri Öztoprak tahliye edilmiyor

Dört yıldır cezaevinde bulunan ve ağustos ayında ceza süresini dolduran gazeteci Fahri Öztoprak hâlâ tahliye edilmiyor.

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19 Aralık 2016’dan bu yana Erzurum Kapalı Cezaevinde tutuklu olan gazeteci Fahri Öztoprak, yatması gereken süre bittiği halde tahliye edilmiyor. Denetimli serbestlik hakkı kazandığı için cezaevi yönetime dilekçe veren Öztoprak’ın talebi reddedildi.

Fahri Öztoprak, Bank Asya hesabı, sosyal medya paylaşımları ve bir gizli tanığın ifadelerine dayanılarak örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. 

DENETİMLİK SERBESTLİK HAKKI İHLAL EDİLDİ

2018 yılı şubat ayında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası 25 Nisan 2019’da onandı. 2020 yılı ağustos ayı itibarıyla denetimli serbestlik hakkı kazandı, ancak tahliye edilmeyerek bir kez daha hukuksuzluğa maruz kalıyor.
 
25 yıl Samsun, Trabzon ve Erzurum bölgelerinde gazetecilik yapan Fahri Öztoprak, en son Zaman gazetesi Erzurum bölge sorumlusu olarak görev yapıyordu. 

Bold'dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre lise yıllarında gazete dağıtırken tanıştığı mesleğini hiç bırakmayan Öztoprak, aynı zamanda doğa tutkunu bir fotoğraf sanatçısı. 

Karadeniz Bölgesi’nde kişisel sergiler açtı. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Fahri Öztoprak cezaevinde de aynı üniversitenin medya iletişimi bölümünü okuyor.


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