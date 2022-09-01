Tutuklu gazeteci Mustafa Ünal’ın acı günü

6 yıldır Silivri Cezaevinde tutuklu olan Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal’ın kardeşi Kemal Ünal 51 yaşında vefat etti. KHK ile kapatılan Zaman gazetesi İzmir eski çalışanı olan Kemal Ünal’ın vefatını Mustafa Ünal’ın gelini, avukat Büşra Şimşek Ünal Twitter hesabından duyurdu.







Ünal, “Kayınbabam, bugün kardeşini kaybetti. Bu haberi cezaevinde ona vermek bize düştü. Dedemiz mahpus oğlunun acısını yaşarken bir de ölüm acısı eklendi acısına” dedi.





Kemal Ünal’ın cenazesi yarın Balıkesir Koyuneri Köyü’nde defnedilecek. Mustafa Ünal’ın kardeşinin cenazesine gönderilip gönderilmeyeceği henüz bilinmiyor.







