Tutuklu gazeteci Ufuk Şanlı ölüm orucuna başladı

“2016’DA 6 AY İDDİANAMESİZ KALDIM”





DÖRT YIL HAPİS YATMIŞTI





Gazeteci Ahmet Dönmez tarafından X’te paylaşılan 20 Ağustos 2025 tarihli mektubunda Şanlı, “İddianamem hazırlanıp dava açılana kadar da eylemimi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.Ekonomi gazeteciliği dalında birçok ödül alan Ufuk Şanlı, OHAL döneminde 4,5 yıl hapis yatmıştı.Şanlı, 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında yakalama kararı çıkardığını ve İzmir’den kendi iradesiyle İstanbul’a geldiğini hatırlatarak, o dönemde Sulh Ceza Hakimi Hulusi Pur tarafından “delillerin basına sızdırılabileceği” gerekçesiyle tutuklandığını aktardı.“Temmuz 2016’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkımda yakalama ve gözaltı kararı verdiğini öğrendiğimde İzmir Çeşme’den İstanbul’a gelmiştim. Sulh Ceza Hakimi Hulusi Pur, “delillerin henüz toplanmamış olması” ve kaçma şüphesi” gerekçesiyle beni tutuklamıştı. İddianamem tam 6 ay sonra yazılmıştı ve 8 ay sonra da mahkemeye çıkarılmıştım. Benzer saçmalıkları yeniden yaşamak istemiyorum. Bu yüzden böyle bir karar aldım.” diyen Şanlı, yeniden aynı hukuksuzluğun tekrarlanmasına tepki gösterdi.Çağlayan Adliyesi’ndeki uygulamaları “haysiyet cellatlığı” olarak niteleyen Şanlı, başına bir şey gelmesi halinde 8 sayfalık vasiyetini Almanya’da yaşayan gazeteci dostuna gönderdiğini, kendisine bir şey olması halinde bunun PEN International, Die Welt muhabiri Deniz Yücel ve Washington Post yöneticilerine ulaştırılacağını belirtti.Şanlı, Çağlayan Adliyesi’ndeki haysiyet cellatları için insanların hayatının bir anlamı olmadığını biliyorum. Bu yüzden yaşanabilecek ölümsüz durumlara karşı bir vasiyetname hazırladım. 8 sayfadan oluşan vasiyetnamemi Almanya’da uluslararası bir basın kuruluşunda yönetici olarak görev yapan bir dostuma gönderdim. Bana bir şey olması halinde bu metin uUuslararası Yazarlar Birliği (PEN International) ve Dİe Welt muhabiri Deniz Yücel’e iletilecek. Ayrıca Washington Post Genel Yayın Yönetmenine de bir ortak dostumuz vasıtasıyla iletilecek.” dedi.Şanlı, mektubunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay, savcı Burak Güner ve Oda TV çalışanlarını işaret ederek, “Tarih onları gazeteci katili olarak yazacak. Bu haysiyet cellatları er ya da geç bunun hesabını verecek” ifadelerini kullandı.Mektubunu “Şeref yoksunu insanların, namuslu insanların hayatını mahvetmesine izin veren hukuk sistemine lanet olsun. Hiçbir hukuki değeri olmayan istihbarat raporlarıyla insanların hayatını yerle bir eden savcılara lanet olsun. 250,000 euroya yazdığı raporun tam aksini yapabilen istihbarat servisi çalışanlarına lanet olsun. Masum insanlara kumpas kurmak için istihbarat servisinin önüne yatan gazeteci kılıklı şerefsizlere lanet olsun. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay, savcı Burak Güner ve Oda TV çalışanları tarihe gazeteci katili olarak geçecek. Bu haysiyet cellatları işledikleri suçlar içinde en çok bundan pişmanlık duyacak. Çünkü dünyanın her yerindeki namuslu gazeteciler bunun hesabını onlardan soracaklar. Benim elimden ancak bu kadar geliyor. Sizi de bilgilendirmek istedim.” sözleriyle sonlandıran Şanlı, ölüm orucunu iddianamesi hazırlanıp dava açılana dek sürdüreceğini vurguladı.Ufuk Şanlı (sağda), meslektaşları Erdem Gül ve Can Dündar, Hidayet Karaca gibi isimlerin tutukluluğu sonrasında Silivri Cezaevi önünde gazetecilerin başlattığı Umut Nöbeti’ne gazeteci Nazmi Gökçeli ile birlikte katılmıştı.15 Temmuz’dan sonra ilan edilen OHAL döneminde 27 Temmuz 2016’da gözaltına alınan ve 4 gün sonra tutuklanan Şanlı, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 8 Mart 2018 tarihli karar duruşmasından sonra 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Marmara (Silivri) Cezaevinde 4,5 yıl hapis yatan Şanlı, 2021 yılında tahliye edilmişti.