Tutuklu gazeteciler için koşacaklar

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 3 Kasım İstanbul Maratonu’nda tutuklu gazeteciler ve basın özgürlüğü için koşacaklarını duyurdu.





Altın Kategori'de koşulan dünyanın sayılı spor organizasyonlarından İstanbul Maratonu, bu yıl 41'inci kez düzenleniyor.





TGS de bu yıl maratona katılacağını açıkladı. TGS’den yapılan açıklamada, "3 Kasım İstanbul Maratonu’nda tutuklu gazeteciler ve basın özgürlüğü için hep birlikte koşacağız." denildi.





DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZETECİ HAPİSHANESİ: TÜRKİYE





TGS’nin verilerine göre Türkiye’de halihazırda Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mümtazer Türköne, Hidayet Karaca, Mustafa Ünal, Ahmet Böken, Gültekin Avcı, Büşra Erdal, Ünal Tanık, Hüseyin Aydın, Zafer Özcan ve Ercan Gün'ün araladığında bulunduğu en az 126 gazeteci hapiste. Yüzlerce gazeteci ise yargı kıskacında.





Tutuklu gazeteci sayısı itibarıyla Türkiye, Çin'i geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.





Gazeteciler yaptıkları haberler ve yazdıkları makaleler, hatta sosyal medya paylaşımları sebebiyle çeşitli suçlamalara maruz kalıyor ve yargılanıyor.