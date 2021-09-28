Tutuklu gazeteciler için özgürlük kampanyası: Mustafa Ünal için…

Tutuklu gazetecilere dair bilgi vermek amacıyla kurulan www.jailedjournos.com sitesi her ay bir gazeteci için sosyal medyada ‘özgürlük kampanyası’ düzenliyor. Şubat ayında Mehmet Baransu ile başlayan kampanya Gültekin Avcı, Sedat Laçiner, Alaeddin Kaya ile devam etti. Yarın ise 5 yıl 2 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu olan Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal için bir kampanya yapılacak.





“BU NEYİN KİNİ?”

Ünal’ın avukatları arasında bulunan ve aynı zamanda gelini olan Büşra Şimşek Ünal, Twitter hesabından en son yaptığı paylaşımda “Önüne gelen müşteki olarak yazılmış. Bunlar kim? Ne hakla dosyanın müştekisi olmuşlar? Ve koskoca dosyada cezası onanan tek sanık Mustafa Ünal. Neyin kiniydi bu? Mustafa Ünal’ın Ankara dostları neden sessiz? O zaman bir kere daha hatırlatalım Mustafa Ünal 5 yıl 2 aydır hapiste.” dedi.





74 GAZETECİ TUTUKLU

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun geçen hafta ziyaret ettiği Mustafa Ünal, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sezgin Tanrıkulu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Zaman gazetesi yazarı Mustafa Ünal’a düşman hukuku uygulanıyor. Bu dönemde hukukun Kerbala’sını yaşıyoruz. Hukukun kokusu bile yok yargılamalarda. Berbat bir dönemden geçiriyoruz” demişti.





Jailed Journos’un hazırladığı listeye göre Türkiye cezaevlerinde şu anda 74 gazeteci bulunuyor.







