Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Çağrısı: Vakit Daralıyor /29 Mart 2020 08:42

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Çağrısı: Vakit Daralıyor

Haberin Var mı İnisiyatifi, tutuklu gazeteciler için yaptığı açıklamada "Vakit daralıyor. koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Hapishanelerde tutulan meslektaşlarımızın salgından korunabilmesi için çabalarımız hızla devam etmeli" dedi.

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Cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılması amacıyla oluşturulan ‘Haberin Var Mı’ inisiyatifi, hapishanelerde bulunan meslektaşlarının salgına karşı korunmasız kaldığını ve infaz paketinin gazetecileri kapsamadığını belirterek dayanışma çağrısında bulundu.

Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteciler için hazırlanan videoyu #HaberinOlsun etiketiyle paylaşan Haberin Var Mı İnisiyatifi'nin dayanışma çağrısında "Vakit daralıyor. koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Düşüncelerinden dolayı hapishanelerde tutulan meslektaşlarımızın salgından korunabilmesi için çabalarımız da aynı hızla devam etmeli.

Meclis önümüzdeki hafta Koronavirüs tehlikesi nedeniyle hapishanelerden kimlerin tahliye edileceğine karar verecek. Tasarı gazetecileri içermiyor. Sesimizi mümkün olan en güçlü şekilde birleştirip tasarıya gazetecilerin de dahil edilmesini sağlamalıyız" denildi.
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