Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu gazetecinin kızından yürek burkan sözler: Anne, babam beni kucağına alıyor muydu? /04 Mayıs 2020 12:29

Tutuklu gazetecinin kızından yürek burkan sözler: Anne, babam beni kucağına alıyor muydu?

4 yıldır babasından ayrı olan gazeteci Ahmet Uzan’ın kızı, babasının fotoğrafını elinden düşürmüyor. Annesine sürekli, “Babam beni kucağına alıyor muydu?” diye soruyor.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin 20 Temmuz 2016'da ilan ettiği Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde bir çok gazeteci tutuklanarak cezaevine girdi. Bunlardan biri de gazeteci Ahmet Uzan. 

Uzan, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. İhlas Haber Ajansı’nde 2 yıl, Akşam gazetesinde 9 yıl ve Habertürk gazetesinde de 2,5 yıl çalıştı. 

Sabah Egeli Gazetesi Haber Müdürü iken 24 Kasım 2016'da tutuklandı. İzmir Aliağa Cezaevi’ne gönderildi. Yaklaşık 4 yıldır özgürlüğünden mahkûm.

KÜÇÜK KIZI 2,5 YAŞINDAYDI

Ahmet Uzan’ın küçük kızı, babası cezaevine girdiğinde 2,5 yaşındaydı. Şimdi 6 yaşına bastı. Evde babasının fotoğrafıyla dolaşıyor. Annesine sık sık “Babam beni kucağına alıyor muydu?” diye soruyor.

DELİLSİZ CEZA VERİLDİ

Ahmet Uzan hakkındaki suçlamayı kabul etmediği için, hiçbir somut delil gösterilmeden, ‘pişmanlık yoktur’ denilerek, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Cezaevinde yazdığı bir şiirinde, “Burada özgürlük 9 adım, 10’uncusu yok.” diye avlusunun ne kadar büyük olduğunu yazdı. 

1.264 gündür gökyüzüne, bir yeşil dala, 9 adımdan fazlasına hasret.

PSİKİYATRİ İLAÇLARIYLA AYAKTA DURUYOR

Uzan'ın 84 yaşındaki babası, 76 yaşında annesi yolunu gözlüyor. Babası cezaevine gittiğinde oğlu da 7 yaşındaydı. Babasının olmayışını çok zor kabullendi. 

Jailed Journos'un haberine göre küçük yaşta psikiyatri ilaçları kullanmak zorunda kaldı. Bir yıla yakın bir süredir Ahmet Uzan da psikiyatri ilaçları ile ayakta durmaya çalışıyor. 

Ailesi, "Virüs cezaevlerini sarmadan derhal özgürlüğüne kavuşmalı." çağrısında bulunuyor. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tutuklu gazetecinin kızından yürek burkan sözler: Anne,... Sonraki Haber >>

Eğitim uçağı düştü

Eğitim uçağı düştü

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:50