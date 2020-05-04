Tutuklu gazetecinin kızından yürek burkan sözler: Anne, babam beni kucağına alıyor muydu?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin 20 Temmuz 2016'da ilan ettiği Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde bir çok gazeteci tutuklanarak cezaevine girdi. Bunlardan biri de gazeteci Ahmet Uzan.





Uzan, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. İhlas Haber Ajansı’nde 2 yıl, Akşam gazetesinde 9 yıl ve Habertürk gazetesinde de 2,5 yıl çalıştı.





Sabah Egeli Gazetesi Haber Müdürü iken 24 Kasım 2016'da tutuklandı. İzmir Aliağa Cezaevi’ne gönderildi. Yaklaşık 4 yıldır özgürlüğünden mahkûm.





KÜÇÜK KIZI 2,5 YAŞINDAYDI





Ahmet Uzan’ın küçük kızı, babası cezaevine girdiğinde 2,5 yaşındaydı. Şimdi 6 yaşına bastı. Evde babasının fotoğrafıyla dolaşıyor. Annesine sık sık “Babam beni kucağına alıyor muydu?” diye soruyor.





DELİLSİZ CEZA VERİLDİ





Ahmet Uzan hakkındaki suçlamayı kabul etmediği için, hiçbir somut delil gösterilmeden, ‘pişmanlık yoktur’ denilerek, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Cezaevinde yazdığı bir şiirinde, “Burada özgürlük 9 adım, 10’uncusu yok.” diye avlusunun ne kadar büyük olduğunu yazdı.





1.264 gündür gökyüzüne, bir yeşil dala, 9 adımdan fazlasına hasret.





PSİKİYATRİ İLAÇLARIYLA AYAKTA DURUYOR





Uzan'ın 84 yaşındaki babası, 76 yaşında annesi yolunu gözlüyor. Babası cezaevine gittiğinde oğlu da 7 yaşındaydı. Babasının olmayışını çok zor kabullendi.





Jailed Journos'un haberine göre küçük yaşta psikiyatri ilaçları kullanmak zorunda kaldı. Bir yıla yakın bir süredir Ahmet Uzan da psikiyatri ilaçları ile ayakta durmaya çalışıyor.





Ailesi, "Virüs cezaevlerini sarmadan derhal özgürlüğüne kavuşmalı." çağrısında bulunuyor.







