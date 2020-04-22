Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu gazeteciye kanser teşhisi konuldu /22 Nisan 2020 15:32

Tutuklu gazeteciye kanser teşhisi konuldu

Cezaevinde iki kez ameliyat olan, çok sayıda hastalıkla mücadele eden tutuklu gazeteci Mevlüt Öztaş’a pankreas kanseri teşhisi konuldu. Tahliye yok.

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Afyonkarahisar’da 2,5 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan eski Cihan Haber Ajansı muhabiri Mevlüt Öztaş, ailesine haber verilmeden safra kesesi ameliyatı yapıldı. Ameliyattan sonra pankreas kanseri teşhisi konan gazeteci Mevlüt Öztaş yine ailesine haber verilmeden Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu yapılan tetkiklerde 4. evre pankreas kanseri olduğu ortaya çıkan Öztaş’ın cezaevinden acilen tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Terör örgütüne üye olmak iddiasıyla 2,5 önce tutuklanan gazeteci Mevlüt Öztaş, 3 hafta önce yakınlarına haber verilmeden safra kesesi ameliyatı yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında açık görüşler yasak olduğu için sadece telefon görüşlerinde Öztaş’tan haber alabilen ailesi haftalarca telefon gelemeyince durumunu öğrenebilmek için cezaevini aradı.

PARASI OLMADIĞI İÇİN TELEFON KARTI ALIP AİLESİNİ ARAYAMADI

Uzun uğraşlar sonucu gazeteci Mevlüt Öztaş’ın safra kesesi ameliyatı olduktan sonra Ankara’ya başka rahatsızlığından dolayı hastaneye sevk edildiğini öğrenen yakınları endişe içinde Ankara’ya gitmek istedi. Virüs salgını sebebiyle şehirlerarası seyahatin yasak olması sebebiyle Ankara’ya gidebilmek için izin belgesi almaya uğraşan Öztaş’ın ailesi iki hafta sonra ancak Ankara’ya gidebildi.

İki hafta boyunca cezaevi yönetimi tarafından parası aktarılmayan Öztaş, cebinde parası olmadığı için telefon kartı alamayınca merak içinde kalan ailesine bir haber ulaştıramadı. Büyük mağduriyet yaşayan Öztaş bir tarafta hastalıkla mücadele ederken bir taraftan da ailesine haber verebilmek için uzun uğraş verdi.

Haftalar sonra hastaneye yanına giden ailesinin Mevlüt Öztaş ile yüz yüze görüşmesine izin verilmedi. Hastaneden sağlık durumu hakkında bilgi alan ailesi Mevlüt Öztaş’ın 4. evre kanser olduğunu öğrendi.

Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 4. evre pankreas kanseri teşhisi konan Mevlüt Öztaş’ın tahliye edilmesi için avukatı hastane raporuyla birlikte istinaf mahkemesine dilekçe verdi.

GERGERLİOĞLU: BU SOYKIRIM DEĞİL DE NE?

Ağır hasta olan gazeteci Mevlüt Öztaş’ın acilen tahliye edilmesi gerektiğini kaydeden HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu twitter hesabından şu paylaşımda bulundu: ‘‘Ağır hasta mahpus eski gazeteci Mevlüt Öztaş 4. evre kanser hastası Papilla vateri kanseri, zor bir bölgede ve önemli bir ameliyatı gerektiriyor Afyon’dan Ankara’ya sevki gecikti, Ankara’da Corona salgınında zor günler yaşıyor. Hala tahliye edilmiyor..! Bu soykırım değil de ne?’’


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