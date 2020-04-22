Tutuklu gazeteciye kanser teşhisi konuldu

Afyonkarahisar’da 2,5 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan eski Cihan Haber Ajansı muhabiri Mevlüt Öztaş, ailesine haber verilmeden safra kesesi ameliyatı yapıldı. Ameliyattan sonra pankreas kanseri teşhisi konan gazeteci Mevlüt Öztaş yine ailesine haber verilmeden Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu yapılan tetkiklerde 4. evre pankreas kanseri olduğu ortaya çıkan Öztaş’ın cezaevinden acilen tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.





Terör örgütüne üye olmak iddiasıyla 2,5 önce tutuklanan gazeteci Mevlüt Öztaş, 3 hafta önce yakınlarına haber verilmeden safra kesesi ameliyatı yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında açık görüşler yasak olduğu için sadece telefon görüşlerinde Öztaş’tan haber alabilen ailesi haftalarca telefon gelemeyince durumunu öğrenebilmek için cezaevini aradı.



