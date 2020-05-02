Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu Harbiyeli Silivri cezaevinde koronaya yakalandı! /02 Mayıs 2020 09:56

Tutuklu Harbiyeli Silivri cezaevinde koronaya yakalandı!

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hava Harp Okulu Öğrencisi Enes Karaduran’ın koronavirüse yakalandı.

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15 Temmuz’da tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’ne atılan Hava Harp Okulu 2. Sınıf öğrencisi Enes Karaduran koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Harbiyeli Enes Karaduran tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yüksek ateş şikâyeti bulunan Enes Karaduran’a virüs akciğere inmediği için ilaç tedavisi uygulanmaya başladı.

HAVA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNİ ABİDİN ÜNAL ÖLÜME GÖNDERMİŞTİ

15 Temmuz’da dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın talimatıyla Boğaziçi Köprüsü’ne gönderilen askeri öğrenciler darbeye teşebbüs iddiasıyla tutuklanmıştı.

15 Temmuz günü rutin dışı olarak Hava Harp Okulu öğrencilerinin yaz dönemi için bulunduğu Yalova’daki kampını ziyaret eden dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın askeri öğrencilere öğleden sonra askeri eğitim ve toplu spor planlandığını duyunca “Akşam zaten yorulacaklar, bu çocukları yormayın!” diyerek 15 Temmuz akşamı Boğaziçi Köprüsü’ne ölüme göndermişti.
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