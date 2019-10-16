Tutuklu harbiyelilerin annelerine tutanak tuzağı









Tutuklu harbiyelilerin anneleri, mağduriyetlerini sık sık dile getirdiği için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmek istedi. Ancak bu girişimleri AKP rejiminin polisleri tarafından daha Meclis’e giremeden bitti. Zira polisler, anneleri daha arabalarından iner inmez gözaltına aldı. Önce kimlikleri toplandı, ardından telefonları. Hiç bir eylem yapmayan, ellerinde sadece Kılıçdaroğlu’na vermek üzere yaptırdıkları çiçek bulunan anneler apar topar gözaltına alındı ve polis araçlarına bindirildi.





OTOMOBİLDE BİR SAAT BEKLETTİLER

Sadece devlete emanet ettikleri çocuklarını isteyen anneler önce hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından da Emniyet’e sevk edildi. Ancak ifadelerinin alınmsı saatler sürdü. Zira kapıları ve camları kapalı polis araçlarında 1 saatten fazla bekletildiler. Ardından ifadeleri tek tek alındı. Annelere, ‘Sizi buraya kim gönderdi, kim yönlendirdi. Neden geldiniz’ gibi sorular soruldu. Polisler, sorguda anneleri, uydurdukları bir ‘terör örgütüyle’ ilişkili göstermeye çalıştı.





EMNİYET’TE TUTATAK OYUNU

Zulüm bununla sınırlı kalmadı. Yaptıkları gözaltı işleminin hukuksuz olduğunu bilen polisler, sorgunun tamamlanmasının ardından harbiyelilerin annelerine imzalamları için bir kağıt uzattı. Ancak kağıtta hem anneler, hem de evlatları sözde ‘f.tö’ terör örgütü üyesi olarak gösteriliyor ve Meclis’in önüne ‘eylem yapmak’ için geldikleri belirtiliyordu. Annelerin hiç biri söz konusu yalan tutanağı imzalamadı.



