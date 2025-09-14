Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu İmamoğlu hakkında yeni dava: 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi /14 Eylül 2025 09:42

Tutuklu İmamoğlu hakkında yeni dava: 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebi

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki  Beykoz Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Serkan Şahin’in Bakırköy’de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında dolaştığı sırada tesadüfen Ekrem İmamoğlu’nu gördüğü belirtildi.

İddianamede, Şahin ve İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, "Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dediği sırada İmamoğlu’nun söyleneni duyduğu, müştekiye "Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin" şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen Ekrem İmamoğlu sarf edilen sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığını savundu.

İmamoğlu, bunun nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğunu belirterek, sarf edilen sözlerin müştekinin şahsiyetine değil, eylemine yönelik dile getirildiğini ifade etti.

Eylemin uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği kaydedilen iddianamede, 28 Temmuz 2025’de uzlaştırma raporunda müşteki ve sanık arasında uzlaşma sağlanamadığının anlaşıldığı belirtilti.

İddianamede, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edildi.

Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istendi.

Değerlendirmek üzere Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
