Tutuklu kanser hastası Ayşe Özdoğan’a ikinci kez ‘cezaevinde kalamaz’ raporu verildi

Dördüncü evre kanser hastası olmasına rağmen infaz erteleme talebi reddedilerek hakkında verilen 9 yıl 4 aylık hapis cezası için cezaevine konulan Ayşe Özdoğan hakkında önemli bir gelişme yaşandı.







Kronos'un haberine göre daha önce Özdoğan’a “cezaevinde kalamaz” raporu veren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Bölümü, ikinci kez aynı raporu verdi. Bundan sonraki adımda top İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda olacak. Bunun için Özdoğan’ın İstanbul’a götürülmesi gerekiyor.





‘BU KEZ SİYASİ DEĞİL, TIBBİ KARAR VERMELİ’





Haberi “iyi gelişme” diyerek duyuran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Ayşe Özdoğan hakkında iyi gelişme! Antalya Tıp Fakültesi Adli Tıp bölümü 2. kez”Cezaevinde kalamaz” raporu verdi. Artık son karar için top İstanbul @ADLITIPKURUMUda! Bu kez siyasi değil, tıbbi karar vermeli. Hasta kadın çok çekti, artık bilimin dediği yapılmalı @adalet_bakanlik” ifadelerini kullandı.





‘8 BUÇUK SAAT GİDİŞ DÖNÜŞ SAĞLIĞI AÇISINDAN ÇOK RİSK OLUŞTURACAK’







Ayşe Özdoğan’ın ablası Emine Erdem ise kardeşinin İstanbul’a uçakla götürülmesi için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e seslenerek, “Kardeşim en geç 12 Kasımda İstanbul Adli Tıpa götürülecekmiş. 8 buçuk saat gidiş dönüş sağlığı açısından çok risk oluşturacak. Uçakla götürülme imkanı sağlanamaz mı? Sayın bakanım lütfen yardımcı olur musunuz? @abdulhamitgul @adalet_bakanlik (Gerekirse ücretini biz karşılarız)” dedi.









Ayşe Özdoğan, 40 gün önce tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Eşi de cezaevinde olan Ayşe Özdoğan’ın babası Alzheimer hastası, annesi ise 3. evre kanser hastası. Özdoğan’ın geride kalan 8 yaşındaki oğlunun ise kalbi delik.