Tutuklu Kanser hastası Ayşe Özdoğan için önemli çağrı

Antalya’da yaşayan ve bir ay önce kanser ameliyatı olan Ayşe Özdoğan hakim kararıyla geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Özdağan’ın eşi de 8 aydır tutuklu. Çiftin 6 yaşındaki çocukları ise hem annesiz hem de babasız kaldı. Ameliyattan sonra yaşadığı sıkıntıları bitmeyen Özdağan’ın kanser hastalığı kemiğine de sıçradığı için önümüzdeki günlerde 2. ameliyatını olacağı belirtiliyor. Özdağan’ın bu yüzden çene kaşığı alınacak





. HDP’li vekil ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu bu durumu Meclis kürsüsünde gündeme getirdi.







“Şu kadının hâlini görüyor musunuz? Çene kanseri ve göze doğru sıçramış, büyük bir ameliyat geçirmiş, tekrar büyük bir ameliyat geçirecek bir kadın, kanser hastası. Ayşe Özdoğan’ı, bu kadını da maalesef tutukladılar siyasi gerekçelerle. Âdeta bir soykırım uygulanıyor!







