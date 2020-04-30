Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu kanser hastası Ümit Gökhasan’ın eşinden çağrı /30 Nisan 2020 12:29

Tutuklu kanser hastası Ümit Gökhasan’ın eşinden çağrı

Midesinin tamamı, yemek borusunun yarısı alınıp tekrar hapse gönderilen komiser Ümit Gökhasan’a kemoterapi verilmiyor. Eşi, kocasının yemek yiyemez hale geldiğini gözyaşları içinde anlattı.

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Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesinde 13 Şubat 2020’de ameliyat olduktan sonra Afyon Cezaevine gönderilen KHK’lı polis memuru Ümit Gökhasan’ın sağlık durumu kötüleşti. Eşi Şükran Gökhasan, “Eşim şu gün oldu halen hastaneye götürülmedi. Kemoterapi almaya başlamadı. Yemek yiyemiyor,  geceleri istifra ediyor, çıkartıyormuş. Kim bizim sesimizi duyacak?” dedi. Üç yıldır Afyon Cezaevinde tutuklu bulunan Ümit Gökhasan’a (46), geçtiğimiz ocak ayında mide kanseri teşhisi konulmuştu. Afyon’dan Eskişehir’e ameliyat için götürülen hasta tutuklu, 28 Şubat 2020’de apar topar taburcu edilip tekrar cezaevine gönderilmişti.
DOKTORA GÖTÜRÜLMEDİ, KEMOTERAPİYE BAŞLANMADI

Şükran Gökhasan, “Ameliyat yapan doktor kemoterapi alacak demişti ama oradan aldıkları gibi cezaevine getirdiler. Kemoterapi alması gerekiyor ama raporlarında yazmıyor deyip hastaneye de götürmüyorlar. Bir gelmişler, kemoterapiye gideceksin, dönüşte 14 gün hücrede kalmayı kabul ediyorsan götürüleceksin demişler. Aynı gün mü, bir gün sonra mı tekrar gelmişler, sen gidemezsin, raporunda kemoterapi alıp almayacağın yazmıyor demişler. Ne yapıyorlar, hiçbir şey çözemez olduk. İki ay oldu neredeyse hala doktora götürülecek. Midesinin tamamı alınan birinin kemoterapi olması gerekmiyor mu?” dedi.


3. EVREDE

Eşinin 3. evre kanser olduğunu belirten Gökhasan, “O kadar yordular ki bizi bu süreçte. Durumu nedir doğru dürüst bilmiyoruz, görüşler yasaklandı. Geceleri istifra ediyor, safra çıkartıyormuş, yemek zaten yiyemiyor doğru düzgün. Her kapıyı çaldık, her yere söyledik, yazdık çizdik. Cezaevinde çamaşırlarını herkes kendisi yıkıyor. Neden istifra ediyor, bu normal bir şey mi? Şu anda durum böyle, Allah yardımcısı olsun.” ifadelerini kullandı.
GENÇ YAŞIMIZDA BİZİ ÖLDÜRDÜLER

Gökhasan şöyle devam etti: “O orada çile çekiyor, biz dışarıda. Genç yaşımızda bizi öldürdüler (ağlıyor). Bizim yaşadıklarımızı yaşamadan ölmesinler. Ramazan’da bile artık huzur kalmadı. O kadar dilekçe yazdık. Eşimin son bir yılı kaldı. Zaten kaç senedir içeride. Ev hapsine çevrilebilir, denetimli serbestlik olabilir. İnfaz yasası çıkarttılar, bu hastaların durumu ne olacak. İnsan değil mi onlar. Çok yorulduk, çok yıprandık.”
KHK İLE İHRAÇ EDİLDİ

Cemaat soruşturmaları kapsamında 8 Mart 2017’de tutuklanan komiser Ümit Gökhasan, 6 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyası Yargıtay tarafından onaylanan Gökhasan’ın 1 yıl 1 ay sonra denetimli serbestlikle bırakılacak. 21 yıl polis olarak görev yapan Ümit Gökhasan, son 5 yıldır komiser olarak çalışıyordu. Kasım 2016’da KHK ile ihraç edildi.
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