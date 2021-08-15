Tutuklu kanser hastası Yusuf Özmen acile kaldırıldı

SEVİNÇ ÖZARSLAN -BOLD MEDYA





5 Mart 2021’den bu yana Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde kalan 4. evre yumurtalık kanseri Yusuf Özmen dün sabah kalp çarpıntısı şikayetiyle acile kaldırıldı. Doktor Özmen’e anjiyo olması gerektiğini söyledi. Testler yapıldıktan sonra tekrar cezaevine götürülen Özmen şu anda karantina hücresinde tek başına kalıyor. Anjiyonun ise ne zaman yapılacağı henüz belli değil.





Geçen hafta kanser hastalığıyla ilgili doktor kontrolüne götürülen Özmen, bir haftadır karantinada kalıyordu. Karantina hücrelerinin şartları ve tek başına kalmanın stresi ve sıkıntısıyla fenalaşan Özmen, dün sabah rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle daha önce de acile götürülen Özmen, kalp atış hızının 200’ü geçtiği belirtiliyor.





YÜZDE 80 ENGELLİ

Tümör akciğerine ve AORT damarının etrafına kadar sıçrayan Özmen, daha önce 20 ay cezaevinde kalmış ve bu süre içinde hastalığı 4. evreye kadar gelmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne cezaevinden kendisi başvuran Özmen’den AİHM’in kanser raporlarını tekrar istediği de öğrenildi.





Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan Yusuf Özmen’e Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye-Aziziye Araştırma Hastanesi Şubat 2021’de yüzde 80 engelli raporu vermişti.





Gülen Cemaati soruşturmaları kapsamında Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Özmen, Bylock kullandığı gerekçesiyle ve tanık ifadelerine dayanılarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararı onayladığı için 5 Mart 2021’de tekrar hapse konulan Özmen’i, aynı Yargıtay hastalığını göz önünde bulundurarak 13 Eylül 2019’da tahliye etmişti.





CEZAEVİNDE KALABİLİR Mİ KALAMAZ MI?

Tekrar tutuklandıktan sonra rapor için İstanbul Adli Tıp’a gönderilen Özmen, Erzurum’da da defalarca hastaneye gidip gelmek zorunda kaldı. Bu süre içinde 3 ay karantina hücresinde tek başına kaldı.





Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, 5 Mart’ta tutuklanan Yusuf Özmen’e ‘cezaevinde kalamaz’ raporu verdi. İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) ise ‘cezaevinde kalabilir’ dedi. 26 Nisan 2021’de hazırladığı raporda hastalığın ilerlediğini kaydeden İstanbul ATK, ‘eğer durumu kötüleşirse tekrar bize başvurun’ diye de not düştü.





ÜÇ YILDIR HASTANE HASTANE SÜRÜNDÜRÜLDÜ









Yusuf Özmen, 2014’te Erzurum Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisan için hem Erzurum, hem Iğdır’a başvurdu. Iğdır Üniversitesine yerleşti. Yüksek lisans yaparken Iğdır’da bir dershanede halkla ilişkiler bölümünde iş buldu. Dershaneler kapatılınca ailesiyle Erzurum’a geri döndüler.





Mart 2017’de yumurtalık kanseri teşhisi konulan Özmen için kemoterapi süreci başladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesinde ameliyat oldu, 3 kür kemoterapi aldı. Ekim 2017’ye kadar doktorlar hastaneden çıkış vermediler. Tomografi, MR gibi bütün sağlık işlemlerini hep devlet hastanelerinde hallettiler.





2018’DE TUTUKLANDI

Tümör vücudundan temizlendikten sonra taburcu olan Yusuf Özmen 16 Şubat 2018’de Erzurum’da şehir içi kimlik kontrolünde gözaltına alındı. Hakkında 2016 Kasım’da örgüt üyeliğinden çıkarılan bir yakalama kararı olduğu söylendi. Onca resmi işlem yaptıran Özmen’in kendisi de eşi şok olmuştu.





Gözaltına alınan ve hasta haliyle 11 gün nezarette tutulan Yusuf Özmen o günlerde 3. evre kanserdi. Hastalığı hapse girdikten sonra 20 ay içinde 4. evreye kadar ilerledi. Tümör akciğerlerine ve AORT damarının etrafına kadar sıçradı. Ağrı Patnos ve Erzurum H Tipi cezaevlerinde kalan Özmen, 1,5 yıllık bu süreçte 4 şehir, 6 hastane gezdi.





Erzurum Atatürk Üniversitesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu, Ankara İbni Sina Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi, Patnos Devlet Hastanesi olmak üzere 5 hastaneden 40 doktorun imzasını bulunduğu cezaevinde kalamaz raporları tahliye için yeterli olmadı. Yine İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve ATK o dönemde de Özmen’in cezaevinde kalmasında sakınca görmedi.





AMELİYATTAN ÇIKAR ÇIKMAZ KELEPÇELENDİ

Temmuz 2018’de Ankara İbni Sina Hastanesi’nde ağır bir ameliyat geçiren Özmen, daha anestezinin etkisindeyken yatağa kelepçelendi. 6 gün sonra taburcu edilip tekrar hapse gönderildi. Hem kendisi hem ailesi çok zor günler yaşadı. O dönemde HDP Milletvekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun TBMM’de sürekli gündeme getirdiği Yusuf Özmen, Yargıtay’ın kararıyla 13 Eylül 2019’da tahliye edildi.





Serbest bırakıldıktan sonra hastalığı atlatmaya çalışan Özmen’in durumu geçen yıl bu zamanlarda çekilen tomografide iyi çıkmıştı. Bir ay sonra, Temmuz 2020’de Yargıtay hapis kararını onayladıktan sonra hastalığı tekrar kötüleşti. Tümör büyüdü. En son çekilen filmlere göre 1,9 milim olan tümörün büyüklüğü 2,9 oldu.





Koronavirüs salgının en yüksek olduğu bir dönemde, kanser hücresi ciğerlerine sıçramış Yusuf Özmen tekrar cezaevine gönderilerek Anayasa’da koruma altına alınan yaşam hakkı bir kez daha ihlal edildi.