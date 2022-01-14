Tutuklu kanser hastasına eziyet: 5 gün hastaneye gidiyorum, ring aracında bayılıyorum

27 Aralık 2021’de tutuklanıp Antalya L Tipi Cezaevine gönderilen 4. evre lenf kanseri Refik Yeşil (68), haftada 5 kere ring aracıyla hastaneye götürüldüğünü ve bu yolculuklara dayanamadığı için bayıldığını söyledi.







Antalya Evrensel Değerler Platformu (EDEP) Başkanı Avukat Mücahit Gündoğdu, 17 gün önce tutuklanan 4 evre kanser hastası Refik Yeşil’i dün ziyarete gitti.





Ziyaret sonrasında Twitter hesabında paylaşımda bulunan Gündoğdu, “Bugün (13.01. 22) Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşlı, ağır hasta acil tedavi bekleyen Refik Yeşil’i ziyaret ettim. Oldukça yorgun görünen ve ayakta zor duran Yeşil, ‘Yolculuğa dayanamıyorum. Başım dönüyor bayılıp düşüyorum. Haftanın 5 günü hastaneye gidiyorum’ dedi.” diye yazdı.





Antalya L Tipi CİK’in girişinde Bold Medya’ya da açıklama yapan Gündoğdu, Yeşil’in kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını, çok zorluk çektiğini belirtti.







Gündoğdu, “Yeşil tam teşekküllü bir hastanede kesintisiz ve sürekli kontrol altında tedavi edilmelidir. Sürekli hastaneye gittiği için halsiz düştüğünden tedavi zorlaşıyor, revirde kalıyor, iletişim kurmada zorluk çekiyor. Kendisi çok zayıflamış durumda. 4. evre kanser hastası bir insana bunun adı zulümden başka bir şey değil. Refik Bey, tıpkı Ayşe Özdoğan gibi heyet raporu almak için İstanbul’a ring arabasında nasıl giderim diye korku içinde.” dedi.





DURUŞMASI 18 OCAK’TA

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Refik Yeşil’in ilk duruşması 18 Ocak’ta görülecek. Orman Bölge Müdürlüğü’nden emekli olan Refik Yeşil, en son Antalya’daki işçi derneği AKÇADER’in başkanlığını yapıyordu. Yeşil’in Bank Asya hesabı, ByLock kullandığı ve dernek başkanlığı yaptığı ve tanık ifadesine dayanılarak tutuklandığı öğrenildi.