Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu KHK’lı baba, oğlunun cenazesine elleri kelepçeli katıldı /16 Ocak 2022 10:21

Tutuklu KHK’lı baba, oğlunun cenazesine elleri kelepçeli katıldı

Babasının tutukluluğu nedeniyle psikolojisi bozulan ve önceki gün apartman boşluğuna atlayarak hayatına son veren 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı’nın cenazesi toprağa verildi. Cezaevinde bulunan babası Nureddin Odabaşı, elleri kelepçeli bir şekilde oğlunun cenaze namazına katıldı.

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Önceki gün hayatını kaybeden 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı Ordu'da toprağa verildi. Elazığ’da cezaevinde bulunan baba Nurreddin Odabaşı ise cenazeye jandarma kontrolünde katıldı. 

BABASININ TUTUKLULUĞU PSİKOLOJİSİNİ BOZDU
Babası Nurettin Odabaşı 4 yıldır Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamından cezaevinde olan 16 yaşındaki genç, gece saatlerde yaşadığı apartmanın boşluğundan atlayarak hayatına son verdi. Öğretmen olan babası 4 yıl önce Hizmet Hareketi mensubu olduğu gerekçesiyle kamudaki görevinden ihraç edildi. Daha sonra hakkında açılan dava kapsamında tutukladı. Elazığ Cezaevi’ndeki babasının durumundan dolayı psikolojisi bozulan Bahadır Odabaşı, “dışarı çıkıyorum” diye evden ayrıldı. Sabah ise apartman boşluğunda cenazesi bulundu. Yapılan araştırmada Bahadır’ın apartmanın 10’uncu katından apartman boşluğuna atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.

BABASININ ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTE KHK İLE KAPATILDI
Kronos’un haberine göre Nurettin Odabaşı’nın Hizmet Hareketi’nin Azerbaycan’da açtığı kolejlerde bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Türkiye’ye dönerek Diyarbakır’daki Selahaddin Eyyubi Üniversitesi’nde görev yaptığı öğrenildi. Üniversitenin 15 Temmuz sonrasında KHK ile kapatılmasının ardından Nurettin Odabaşı’nın hakkında dava açıldığı ve ardından tutuklandığı kaydedildi. İntihar eden gencin annesinin de KHK ile kamudan ihraç edildiği, daha sonra görevine döndüğü öğrenildi.

 
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