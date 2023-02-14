Tutuklu müteahhit sayısı 8'e yükseldi

Deprem soruşturmaları kapsamında bugün dört müteahhit dahaHatay’ın Saraykent Mahallesi 358'inci sokakta bulunan Kule apartmanının müteahhidi Ömer Cihan'ın Manavgat’ta kaldığı otelde jandarma tarafından yakalandığı bildirildi. Cihan, ifadesinde "Kule Apartmanı bölge genelinde meydana gelen depremde yıkılmamış ancak meydana gelen artçı depremde yıkılmıştır. Söz konusu apartmanın çevresinde bulunan diğer apartmanlar da depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştır. Bahse konu apartmanın yıkılma sebebi ise bitişiğinde bulunan diğer apartmanların deprem etkisiyle Kule apartmanına yüklenmesinden dolayı olmuştur" dedi. Cihan, kendisinin yaptığı diğer apartmanların iki ayrı deprem olmasına rağmen hala ayakta olduğunu savundu.Savcılıkta ifadesi alınan Ömer Cihan, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay Antakya'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı müteahhiti şüpheli Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun da Ankara'da bir otelde yakalanarak gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını duyurdu.Ayrıca akşam saatlerinde Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş'un da İstanbul'da tutuklandığı bildirildi.Daha önce de müteahhitler Hasan Alpargün, Mehmet Yaşar Coşkun, Mehmet Ertan Akay ve Mustafa Uncuoğlu tutuklanmıştı. Böylelikle soruşturmalardatutuklanan müteahhit sayısı sekize yükseldi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün yaptığı açıklamada yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu değerlendirilen 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirmişti. 114 kişi hakkında da gözaltı çalışmalarının devam ettiğini belirten Bozdağ, binaların sorumlularının tespiti için çalışmaların süratle devam ettiğini kaydetmişti.Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da 12 binden fazla binanın çökmesine yol açmıştı. Enkaz haline gelen binalar arasında yeni yapıların da bulunması gözleri müteahhitlere çevirmişti.