Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu? /22 Nisan 2020 11:49

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

Buca Cezaevindeki tutuklu oğlu hastaneye kaldırılan baba Adalet Bakanı’na seslendi: “Kendini benim yerime koysun. Bu kadar haksızlık olmaz. Adalet Bakanlığımızın vicdanına bırakıyorum, vicdan taşıyorsa.”

Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

4 gündür evladından haber alamayan ve tüm hastaneleri dolaşan bir baba İzmir Katip Çelebi Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden Adalet Bakanına Abdülhamit Gül’e seslendi.

VİCDAN TAŞIYORSA…

Dört günden beri cezaevine gittiğini ve hiçbir şekilde bilgi alamadığını söyleyen baba, “Şimdi yerini öğrendim ama fırsat vermiyorlar oğlumu görmek için. Yani ölse daha güzel! Böyle bir şey olamaz. Adalet Bakanlığımız bunu görsün. Vicdanı yok mu bunun? Bunun vicdanı yok mu? Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu diyorum? Başka bir şey demiyorum. Kendini benim yerime koysun. Bu kadar haksızlık olmaz. Lanet olsun… Adalet Bakanlığımızın vicdanına bırakıyorum, vicdan taşıyorsa” dedi. Acılı babanın oğlu adli bir suçtan cezaevinde yatıyordu ve yeni çıkan infaz yasası kapsamında tahliye edilecekti.

NE OLMUŞTU?
19 Nisan’da İzmir Buca Cezaevinde bir tutukluda korona olduğu açıklanmış, onunla temas eden 64 kişi de karantinaya alınmıştı. İzmir Cumhuriyet Savcılığının dün yaptığı açıklamaya göre 64 tutuklu ve hükümlünün testi pozitif çıktı. Başta İzmir Katip Çelebi Hastanesi, Yeşilyurt, Bozyaka ve Alsancak devlet hastanelerine koşan tutuklu yakınlarının hastane kapılarındaki endişeli bekleyişi devam ediyor. Öte yandan 2 tutuklunun koronadan hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

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