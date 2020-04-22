Tutuklu oğlu pozitif çıkan baba: Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu?

4 gündür evladından haber alamayan ve tüm hastaneleri dolaşan bir baba İzmir Katip Çelebi Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden Adalet Bakanına Abdülhamit Gül’e seslendi.





VİCDAN TAŞIYORSA…





Dört günden beri cezaevine gittiğini ve hiçbir şekilde bilgi alamadığını söyleyen baba, “Şimdi yerini öğrendim ama fırsat vermiyorlar oğlumu görmek için. Yani ölse daha güzel! Böyle bir şey olamaz. Adalet Bakanlığımız bunu görsün. Vicdanı yok mu bunun? Bunun vicdanı yok mu? Adalet Bakanımızın vicdanı yok mu diyorum? Başka bir şey demiyorum. Kendini benim yerime koysun. Bu kadar haksızlık olmaz. Lanet olsun… Adalet Bakanlığımızın vicdanına bırakıyorum, vicdan taşıyorsa” dedi. Acılı babanın oğlu adli bir suçtan cezaevinde yatıyordu ve yeni çıkan infaz yasası kapsamında tahliye edilecekti.



