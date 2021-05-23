Tutuklu öğretmen Yaşar Yıldırım korona nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

SEVİNÇ ÖZARSLAN- BOLD MEDYA









Dört yıldır Karaman M Tipi cezaevinde tutuklu bulunan ve 15 Mayıs 2021’de koronavirüs teşhisi konulan Türkçe öğretmeni Yaşar Yıldırım dün Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Bilinci açık olan ve gerektiğinde oksijen verilen Yıldırım’ın bir hafta 10 gün daha hastanede kalacağı belirtiliyor.





Karaman’da yayınlanan yerel gazetelere göre geçtiğimiz haftalarda Karaman M Tipi Cezaevinde adli koğuşlarda kalan bir mahpus koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, birçok koğuş da karantinaya alındı. Karaman M Tipi Cezaevinde koronavirüsün yayıldığını ifade eden Yaşar Yıldırım’ın eşi Serpil Yıldırım, “Bayramın 3. günü eşimi ve bir koğuş arkadaşını hastaneye götürmüşler. Pazar günü beni Sağlık Müdürlüğü’nden aradılar. Eşimin testinin pozitif olduğunu öğrendim. Hemen cezaevini aradım. Durumunu sordum. Sağlık Bakanlığı’ndan ilaçlar getirildiğini, kendilerine teslim edildiğini, şu anda karantinada gözetim altında olduklarını söylediler. İlgileniyorlar diye daha da görüşmedim.” dedi.





Yıldırım eşinin sağlık durumu dair ise şunları söyledi: Doktor bey ‘Geldiğinde solunum problemi vardı. Şimdi biraz daha iyi ama bir hafta 10 gün daha burada kalması gerekiyor. Cuma günü hastaneye gittiğimde daha iyi olduğunu ifade ettiler. Dün aradığımda ise yoğun bakıma alındığını öğrendim. Hasta yeni geldi, bilinci açık, endişeleneceğiniz bir şey yok denildi. İhtiyaç olduğu zaman oksijen desteği alıyor dediler.’





“NEDEN BİZE HABER VERİLMİYOR?”

Tutuklu ailelerinin en büyük sorunu ne cezaevlerinden ne de hastaneden yakınlarının sağlık durumlarına dair doğru dürüst ve sağlıklı bilgi alamamaları. Yetkili memurlar kendilerine “Durumu iyi” deyip kapatıyor. Doktorların büyük çoğunluğu ise Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklu olan hastaların ailelerine bilgi vermeye korkuyor.





Defalarca cezaevini aramasına ve sormasına rağmen ancak 3-4 gün sonra eşinin hastanede olduğunu ifade eden Serpil Yıldırım, “Telefon görüş günümüz çarşamba. O gün saat 12’ye kadar bekledim, aramayınca endişelendim. Bekleyin arar dediler. Akşama kadar aramadı. Tekrar cezaevini arayınca, yarın arayacağını belirttiler. Ertesi gün yine öğlene kadar aramadı. Tekrar yetkilileri aradığımda bu kez eşimin hastaneye kaldırıldığını söylediler. Direkt hastaneye gittim. Doktor 3-4 gündür eşimle ilgilendiklerini, oradaki gardiyan da aynı şekilde 3-4 gündür orada olduklarını söyledi. Eşim hastaneye götürüleli birkaç gün olmuş, ben telefon bekliyorum, hastanede olduğunu bana söylenmiyor, hastaneye götürülürken haber verilmiyor. Ben böyle hiçbir şeyden habersiz telefon bekliyorum. Eşim hastaneye götürülürken bize haber verilmesi gerekmiyor mu? Yasalarda, kanunlarda bu yok mu? Cumartesi de telefon günümüz, eşimle konuştuk. Sesi iyi geliyordu ama bilemiyorum. İnşallah çok ciddi bir şey yoktur. Artık kimsenin dediğine de çok güvenmiyorum. Şu anda Karaman M Tipi Cezaevinde Kovid-19’lu birçok hasta var. Yerel gazeteler de yazdı. Biz bir yıldan fazladır açık görüş yapamıyoruz, yanlarına gidemiyoruz, görüşmüyoruz, Kovid-19 bulaşmasın diye. Bütün cezaevini virüs nasıl sarıyor, anlamıyoruz. ” dedi.





Cemaat soruşturmaları kapsamında 8 Mart 2017’de tutuklanan 43 yaşındaki Yaşar Yıldırım, en son Iğdır’daki Kafkas Eğitim Kurumları’nda görev yapıyordu. Zaman gazetesi aboneliği, Bank Asya hesabı, çocuklarının kapatılan okullarda okuması, yurt dış gezileri ve Bylock kullandığı iddiasıyla 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Yıldırım’ın dosyası Yargıtay’da bulunuyor.