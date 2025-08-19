Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu olan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı! /19 Ağustos 2025 15:17

Tutuklu olan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, yurt dışı dönüşü Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek, bugün Viyana'dan uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Böcek, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Muhittin Böcek ile birlikte gözaltına alınan eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Eşi Zuhal Böcek ile babası Muhittin Böcek tutuklu bulunan Gökhan Böcek hakkında da gözaltı kararı çıkarılmıştı.
