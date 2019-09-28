Tutuklu polis eşini toprağa verdi, kızını teselli etti, cezaevine döndü…

Tutuklu polis memuru eşi Lütfü Dalga’yı ziyaret yolunda Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşanan kazada ağabeyi ve 3 yeğenini kaybeden ve kendisi de kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Hicran Dalga toprağa verildi.





Kazada ağır yaralanan ve önceki gün hastanede hayatını kaybeden Hicran Dalga, bugün Cuma namazından sonra Trabzon’un Köknar köyünde defnedildi. Rize Kapalı Cezaevi’nde bulunan eşi Lütfü Dalga’ya cenazeye katılabilmesi için yalnızca 7 saat verildiği öğrenildi.









EŞİNİN CENAZESİNE ELLERİ KELEPÇELİ GETİRİLDİ





Cenazede lleri kelepçeli bir şekilde tutulan ancak bir vatandaşın tepkisi karşısında kelepçeleri çözülen Dalga, jandarmalar tarafından tekrar cezaevine götürüldü.





Cenaze namazının ardından 3 yaşındaki küçük kızı Sibel Erva’nın yanına giden Lütfü Dalga gözyaşlarını tutamadı. Annesinin vefatından habersiz olan 3 yaşındaki Erva, “Beni hastanede yalnız bıraktınız, konuşmak istemiyorum!” diyerek babasıyla görüşmek istemedi. Lütfü Dalga, psikolojik olarak iyi olmayan kızı Sibel Erva’nın yanında sadece birkaç saat kaldıktan sonra tekrar cezaevine götürüldü.













Annesi vefat eden, babası hapishaneye götürülen küçük Sibel Erva, 75 yaşındaki babaannesinin yanına bırakıldı. Rahatsızlıkları olan babaanne bir an önce oğlunun tahliye edilmesini isteyerek, “Herkese sesleniyorum, sesimizi duyun, torunum annesini kaybetti, bir de babasından mahrum kalmasın.” dedi.













DÜĞÜNDEN CENAZEYE…





Öte yandan kahreden kazanın detayları da ortaya çıktı. Kazada Fatih Umuç (23) idaresindeki 16 BLA 93 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla karayolu Şarkışla ilçesi yakınlarında dere yatağına devrilmişti.





Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve 6 aylık oğlu Yunus Emre Umuç, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuklardan Yusuf Kenan (7) ve Yavuz Selim Umuç (9) ise sevk edildikleri Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Yaralanan Hicran Dalga (33) ve Sibel Erva Dalga (3) ile Aysun (32) ve Fatih Umuç (23), Şarkışla Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas’taki hastanelere sevk edilmişti. Hicran Dalga daha sonra hayatını kaybetti.





Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan, ölen çocukların annesi Aysun Umuç’un tedavisi sürüyor.





Araçtakilerin, Sarıkamış Devlet Hastanesi bilgi işlem personeli Hakan Umuç’un Hatay’daki kız kardeşinin düğününe katıldıktan sonra Kars’a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.













TEK TABUTTA İKİ CENAZE





Kazada ölen baba Hakan Umuç ile oğlu Yunus Emre Umuç’un (6 aylık) Şarkışla Devlet Hastanesi morgundaki cenazeleri otopsi sonrası yakınları tarafından alındı. Tek tabuta konulan cenazeler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Sivas’a getirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ölen diğer iki oğlu Yusuf Kenan (7) ve Yavuz Selim Umuç’un (9) otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edildi. Cenaze aracına konulan baba ve 3 oğlunun cenazeleri, Kars’ın Sarıkamış ilçesine gönderildi.





YENİ EVLENEN GENÇ KADIN TABUTLARA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ





Hatay’da dün akşam düzenlenen düğün töreniyle evlenen Fatma Köse, ağabeyinin ve yeğenlerinin cenazelerinin çıkarılışı sırasında tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Fatma Köse’yi eşi Sinan Köse teskin etmeye çalıştı. Kazada hayatını kaybeden Hakan Umuç’un babası Casim Umuç da oğlunun ve torunlarının tabutuna sarılarak ağıt yaktı. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem de hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi.





Baba ve üç oğlunun cenazesi Kars’ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verilmişti. Bugün de cezaevindeki Lütfü Dalga’nın eşi Trabzon’da toprağa verildi.





KAYNAK: KRONOSNEWS