Tutuklu polis müdürü Ömer Köse'ye cezaevinde darp

Ömer Köse’nin geçtiğimiz pazartesi günü telefon araması sonrası bir gardiyan tarafından “Seninle görüşeceğiz” denilerek tehdit edildiği, Köse’nin de bu durumu dilekçeyle Cezaevi yönetimine “Personeliniz tarafından tehdit ediliyorum” şeklinde ilettiği ifade ediliyor.







ÇARŞAMBA GÜNÜ SAYIMDA DARP





Köse’nin dilekçesine cevap verilmezken Çarşamba akşamı sayım sırasında darp gerçekleşti. Bold medyada yer alan ve Köse’nin avukatına aktardığı olay, tutuklu polis müdürünün ağzından şöyle gerçekleşti:





“Tek kişi tutulduğum için sayıma normalde bir gardiyan gelip birkaç saniyede bitiriyordu. Ama Çarşamba günü koğuşa 5-6 gardiyan girdi. Gardiyanlardan biri aniden karın boşluğum ve sırtıma vurmaya başladı. Ben de kendimi savunmak için tepki gösterince diğer gardiyanlar tarafından kollarım tutuldu ve bana ilk vuran gardiyan tarafından vücudumdan yumruklandım.”





SÜREKLİ SORUN ÇIKARTAN GARDİYAN





Aynı gardiyanın daha önce de Ömer Köse’yle tartıştığı ve cezaevindeki haklarını sürekli engellemeye dönük çaba sarf ettiği belirtiliyor.





CEZAEVİ PSİKOLOĞU HAREKETE GEÇMEDİ





Köse’nin darp edildikten sonra panik butonuna bastığı, ancak cezaevi psikoloğuyla birlikte kendisini darbeden gardiyanın da geldiği belirtiliyor. Köse önce tehdit edilip ardından darbedilişini tüm detaylarıyla psikoloğa anlatıp, cezaevi yönetimine dilekçe vermesine rağmen hiçbir işlem yapılmadığı öğrenildi.





Köse’nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade ediliyor.





HAK İHLALLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Tekirdağ Cezaevi’nde Ömer Köse’ye yönelik baskı daha önce de gündeme geldi.





Köse’ye uygulanan tecridin oldukça ağır boyutta olduğu ifade ediliyor. Görüş günleri tüm tutuklular aileleriyle beraberce aynı salonda görüşürken; Köse’ye özel bir odada tek başına açık ve kapalı görüşleri yaptırılıyor. Böylece hücresine gelen gardiyanlardan başka hiç kimseyi görmemesi sağlanıyor. Sohbet ve spor hakkı da Tekirdağ 2 Nolu F Tipinde Ömer Köse’ye özel olarak kullandırtılmıyor.





Köse’nin karşılaştığı en önemli sorun ise verdiği dilekçelerin işleme konulmaması. Köse’nin cezaevi yönetiminin uygulamaları hakkında savcılığa yaptığı suç duyuruları gardiyanlar tarafından alınmıyor.





17 Aralık 2013’te Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve dört bakanın karıştığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra görevden alınan, 22 Temmuz 2014'te de gözaltına alınıp tutuklanan Köse o günden bu yana tutuklu.