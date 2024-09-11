Tutuklu Salim Güran görevden alındı!

Diyarbakır'da, 8 yaşında öldürülen Narin Güran'ın tutuklu olan amcası Muhtar Salim Güran, muhtarlık görevinden alındı.







Bağlar Kaymakamlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Salim Güran'ın görevden alındığı bildirildi.





Muhtarlık görevini geçici olarak birinci azadaki isim yürütecek.





SORUŞTURMADA SON DURUM

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.





Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.





Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi.





Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.







