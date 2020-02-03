Tutuklu Seynur Özdemir’in eşi: Hasta haliyle eşim acı çekmekte!

6 aydan fazla bir süredir tutuklu olan 36 yaşındaki Seynur Özdemir, 2015 yılından beri yumuşak doku tümörü (gardner fibroma) hastalığıyla mücadele ediyor. Antalya L Tipi Cezaevindeyken tedavisine başlanan Özdemir’in, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki doktorlar “Biz bu ameliyatı yapamayız. Bacağı kalçadan kesmek zorunda kalabiliriz” dediği için, Özdemir Hacettepe Üniversitesi Hastanesine gönderildi. Özdemir’in tahliye edilmesi için gerekli olan heyet raporu ise hala verilmedi.





“TEDAVİ SÜRECİNE CEZAEVİNDE DEVAM EDEMEZ!”

Tahliye edilmesi gerekirken tedavisi için Ankara Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakli yapılan Seynur Özdemir’in eşi Adem Özdemir, KHK TV’ye yaptığı açıklamada “Ameliyatı ve tedavi sürecini cezaevinde devam edemeyeceğini düşünüyoruz. Bu husus da eşimin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istiyoruz. Ailesinin yardımı ve desteği bu hastalıktan kurtulmasını umuyoruz. Yargılama sonucunda alacağı cezayı da sağlık bir şekilde çekmesini talep ediyoruz. Bu tip hastalıklarda aile desteğinin ve motivasyonunun önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.





“O KİMSENİN CANINI YAKMADI”

“O bir kadın ve anne” diyen Özdemir, “Anne veya kadın olması, ona hukuk karşısında ceza muhakemesi karşısında bir ayrıcalık tanımayacaktır. Buna katılıyoruz. Ancak eşim üzerine atılı suçlamalarla ilgili olarak kimseyi öldürmedi, kimseyi yaralamadı, kimseye kurşun sıkmadı, kimsenin her hangi bir yakınının canını yakmadı, gözyaşlarını akıtmadı.” şeklinde konuştu.





“HASTA HALİYLE ACI ÇEKMEKTEDİR”

“Vatana millete ve devlete kastı veya eylemi olmadı” diyen Özdemir, “Ancak bu iddialarla ilgili olarak hasta haliyle eşim acı çekmekte, çocuklar ve bizler, acı çekmekte ve gözyaşları dökmekteyiz.” diyerek yetkililerden eşinin daha fazla acı çekmemesi için tahliye edilmesi istedikleri vurguladı.