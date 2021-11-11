Tutuklu terör müdürü Ömer Köse’ye sistematik işkence sürüyor













22 Temmuz 2014 tarihinde bir sahur operasyonu ile gözaltına alınan emniyet müdürü Ömer Köse tutuklu kaldığı süre içinde sayısız kötü muameleye maruz kaldı. İlk olarak idari kararla Silivri Cezaevi’nden usule aykırı bir şekilde Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne transfer edilen Köse’nin Silivri’de süren davaları etkin takip etmesi engellenmiş oldu. Hatta Silivri’den transfer edilen savunma evrakları aylarca verilmedi.





HÜCREYE KONULDU





Ömer Köse, Tekirdağ F Tipi’ne transfer edildikten sonra hakkında henüz hüküm verilmemiş olmasına rağmen 2018 Ocak ayından bu yana tek kişilik hücrede tecrit ediliyor. O tarihten bu yana memurlar ve avukatı dışında hiç kimseyle görüştürülmedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların görüş sınırlamasını kaldırmasına rağmen cezaevi idaresi keyfi olarak Ömer Köse’ye kısıtlama yaptı. Avukatı ile sadece hafta içinde ve mesai saati içinde görüşmesine izin verildi.





Aylarca kitapları ve Kur’an-ı Kerim’i verilmeyen Köse’ye kantinden alış-veriş yapmasının da önüne geçildi. Hesabında para olmasına rağmen “sisteme düşmedi” denilerek aylarca kantinden su dahi almasına müsaade edilmedi.





TEDAVİYE ULAŞMASI ENGELLENDİ





Ömer Köse bir çeşit kan hastalığı yaşıyor ve bu yüzden demir eksikliği var. Buna bağlı olarak soğuktan daha fazla etkileniyor. Konu defalarca avukatları tarafından dilekçe konusu yapılsa da soruna çözüm bulunmadı. Odası ekstra soğuk tutulurken ilave battaniye almasına da izin verilmedi. Üstelik kendi parasıyla kantinden aldığı battaniyeye bile el kondu. Ömer Köse’ye en büyük işkence ise su konusunda yapılıyor.





SUSUZ BIRAKIYORLAR





Sıcak su, aylarca sadece haftanın belli günlerinde ve gün içerisinde kısıtlı verildi. Sular sık sık kesildiği için pet şişelere su doldurmak zorunda kalan Ömer Köse’nin bu çözümüne de idare tarafından engel çıkartılıp su toplamak için kullandığı pet şişelere el kondu. Su sıkıntısı 3 yıla yakındır devam eden Köse’nin son problemi ise ‘bozuk sayaç.’





2020 Aralık ayında cezaevinde su sistemi değiştirildi ve sayaç sistemine geçildi. Cezaevi yönetimi sanıklara günlük 150 litre soğuk, 50 litre sıcak su hakkı tanıdı. Ancak Köse’nin odasındaki sayaç ‘arızalandığı’ gerekçesi ile kapatıldı ve Köse yine susuz bırakıldı. Bu konudaki dilekçeleri cevapsız kaldı. Köse çözüm olarak yağmur sularını pet şişelere doldurarak su sorunun çözmeye çalışsa da cezaevi yönetimi duyarsız kalmaya devam etti. Cezaevi yönetimi koğuş değişikliği talebini de işleme koymadı.





ÖZEL MUAMELE SÜRÜYOR





Köse’ye yönelik kötü muamele çok boyutlu olarak sürüyor. Mesela kurumdan eşya çıkartma hakkı olduğu halde buna izin verilmiyor. Bu yüzden ailesi yeni kıyafet götüremiyor. Çıkardığı kıyafetleri de ailesine verilmek yerine çöpe atılıyor.





Köse’nin avukatıyla görüşmesi sırasında tek başına kaldığı koğuşu her defasında arama bahanesiyle alt üst ediliyor. Bu aramalardan birisinde ise Köse 6 gardiyan tarafından darp edildi. Yapılan tüm hukuki girişimlere rağmen gardiyanların ifadeleri bile alınmadı.





Köse’ye yönelik sistematik işkence geçtiğimiz günlerde zirveye çıktı. Köse’nin kız kardeşi ve oğlundan sonra son olarak da eşi tutuklandı. Böylece iki küçük kızı ortada kaldı. Aile, çocukların görüşe gidip gelebilmesi, mahkeme ve dosyaların İstanbul’da olması nedeniyle nakil istedi ancak cezaevi yönetimi bunu da reddetti.