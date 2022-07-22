Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu yakınlarına yardım edenlere cadı avır: 29 kişi hakkında gözaltı kararı /22 Temmuz 2022 10:14

Tutuklu yakınlarına yardım edenlere cadı avır: 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Cezaevinde bulunanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım yaptıkları gerekçesiyle Ankara merkezli 10 ilde 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu yakınlarına yardım yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade sonrası 29 kişinin ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım yaptıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 18’inin finansman sağladığı, 8’inin bu paraları ihtiyaç sahiplerine dağıttığı öne sürüldü.

BANK ASYA’YA PARA YATIRANLARA OPERASYON
Öte yandan İstanbul merkezli 8 ilde  düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. 

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile  60 kişinin yakalanması için çalışma yaptı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Düzce, Şanlıurfa, Samsun, Sakarya, Kayseri ve Kocaeli’de belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 42 kişi gözaltına alındı. Bank Asya’ya para yatırmakla suçlanan kişiler arasında KHK ile kamudan ihraç edilmiş 6 kişi de bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tutuklu yakınlarına yardım edenlere cadı avır: 29 kişi... Sonraki Haber >>

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:04