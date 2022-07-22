Tutuklu yakınlarına yardım edenlere cadı avır: 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu yakınlarına yardım yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade sonrası 29 kişinin ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım yaptıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 18’inin finansman sağladığı, 8’inin bu paraları ihtiyaç sahiplerine dağıttığı öne sürüldü.





BANK ASYA’YA PARA YATIRANLARA OPERASYON

Öte yandan İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.





Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile 60 kişinin yakalanması için çalışma yaptı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Düzce, Şanlıurfa, Samsun, Sakarya, Kayseri ve Kocaeli’de belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 42 kişi gözaltına alındı. Bank Asya’ya para yatırmakla suçlanan kişiler arasında KHK ile kamudan ihraç edilmiş 6 kişi de bulunuyor.