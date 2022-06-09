Tutuklu yakınlarının 'temel ihtiyaç malzemelerine' baskın: 37 kişiye gözaltı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bartın merkezli dört ilde yürütülen soruşturma kapsamında 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilere yöneltilen suçlama ise tutuklu yakınlarına yardım yapmak.







Bartın Gölbucağı Mahallesi’nde bulunan metruk bir binanın alt katında daha önce market olarak kullanılan depoya da baskın düzenlendi. Şeker, yağ, bakliyat ürünleri ve temizlik malzemelerinin yer aldığı depodan, KHK ile kamudan ihraç edilen, cezaevinde bulunan ve cezaevinden çıkanların ailelerinin ihtiyaçlarının karşılandığı iddia edildi.





Bartın, Karabük, İstanbul ve Isparta’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi tarafından gözaltına alınan 37 kişinin işlemleri devam ediyor. Operasyonda kişilerin birikimleri, ziynet eşyaları, cep telefonları ve bilgisayarlarına el konuldu.





Bartın polisi, operasyonu drone ile çekti. Tutuklu yakınlarına yardım için temin edilen gıda maddelerine el koydu.









