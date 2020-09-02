Tutuklu Yargıtay üyesine bir de evlat acısı... 17 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

SAMANYOLU HABER - 15 Temmuz sonrası herhangi bir suçlama getirilmeksizin usulsüz tutuklanan, meslekten atılan, 4 yıldır cezaevinde tutulan ve 10 yıl hapis cezası verilen Yargıtay eski Üyesi İbrahim Kır'ın yaşadıklarına bir de evlat acısı eklendi.

17 yaşındaki Emre Mert Kır alkollü sürücü kurbanı oldu





Ankara'nın Sincan İlçesinde alkollü olduğu belirlenen Emre B. isimli sürücünün kullandığı ve aşırı hızla gelen 06 BTL 578 plakalı otomobil, yolun karşısına bisikletiyle geçmek isteyen 17 yaşındaki genç Emre Mert Kır'a çarptı.



Polis ekipleri alkollü sürücü Emre B.'yi gözaltına alırken görgü şahitleri aracın aşırı hızlı olduğunu ifade etti.



HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Evlat acısı! KHKlı Yargıtay üyesi İbrahim Kır'ın oğlu 17 yaşındaki Emre Mert Kır, alkollü sürücünün çarpması nedeniyle dün vefat etti. Babası oğlunu 4 yıldır göremedi. Babası halen Eskişehir cezaevinde tutuklu. Baba için izin alındı, ikindide Ankara Karşıyaka'daki cenazeye katılacak" diye yazdı