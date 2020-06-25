Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu’na kanser teşhisi konuldu

Samanyolu TV'de başta Sungurlar dizisi olmak üzere bir çok dizide yönetmen yardımcılığı yapan Fatih Terzioğlu 21 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu. Tutuklandığında 90 kilo olan Terzioğlu, 50 kiloya kadar düştü. Hayati fonksiyonlarını yavaşlamış durumda. Bir aydır sürekli kusan Terzioğlu konuşamıyor, yürüyemiyor. O kadar halsiz ki, gözlerini bile açamıyor.

Ailesinin ve avukatının çabalarıyla uzun süre sonra hastaneye götürülen Terzioğlu'na kanser teşhisi konuldu .









Bold Medya'nın haberine göre mide kanseri teşhisi konulan Terzioğlu'nun kanseri karaciğerine sıçradığı için durumu ciddi .





Okmeydanı Hastanesine kaldırılan Terzioğlu'na konulan teşhisi sonucu e-Nabız’da görülüyor.















Fatih Terzioğlu, en son Samanyolu Televizyonu’nda yayınlanan ‘Sungurlar’ dizisinde yönetmen yardımcılığı yapmıştı. Cemaat’e yönelik hukuksuz soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı. Telefonuna gönderilen 15 adet dua nedeniyle 21 ay önce tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Yargılamalar sonunda sözde ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Fatih Terzioğlu, yaklaşık 40 gün kadar önce kaldığı koğuşta baygın halde bulundu. Avukatı ve ailesinin verdiği bilgilere göre Terzioğlu o günden beri sadece bir kez hastaneye götürüldü



