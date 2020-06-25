Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu’na kanser teşhisi konuldu /25 Haziran 2020 18:57

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu’na kanser teşhisi konuldu

21 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu olan yönetmen Fatih Terzioğlu’na (40), mide kanseri teşhisi konuldu.

Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor ve kafasını tutamıyor

Samanyolu TV'de başta Sungurlar dizisi olmak üzere bir çok dizide yönetmen yardımcılığı yapan Fatih Terzioğlu  21 aydır Silivri Cezaevinde tutuklu. Tutuklandığında  90 kilo olan Terzioğlu, 50 kiloya kadar düştü. Hayati fonksiyonlarını yavaşlamış durumda.  Bir aydır sürekli kusan Terzioğlu konuşamıyor, yürüyemiyor. O kadar halsiz ki, gözlerini bile açamıyor.
Ailesinin ve avukatının çabalarıyla uzun süre sonra hastaneye götürülen Terzioğlu'na kanser teşhisi konuldu . 


Bold Medya'nın haberine göre mide kanseri teşhisi konulan Terzioğlu'nun kanseri karaciğerine sıçradığı için durumu ciddi . 

Okmeydanı Hastanesine kaldırılan Terzioğlu'na konulan teşhisi sonucu e-Nabız’da görülüyor.



Fatih Terzioğlu, en son Samanyolu Televizyonu’nda yayınlanan ‘Sungurlar’ dizisinde yönetmen yardımcılığı yapmıştı. Cemaat’e yönelik hukuksuz soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı. Telefonuna gönderilen 15 adet dua nedeniyle 21 ay önce tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Yargılamalar sonunda sözde ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih Terzioğlu, yaklaşık 40 gün kadar önce kaldığı koğuşta baygın halde bulundu. Avukatı ve ailesinin verdiği bilgilere göre Terzioğlu o günden beri sadece bir kez hastaneye götürüldü

TWİTTER’DA İKİ ETİKET AÇILDI
Fatih Terzioğlu sosyal medya platformu Twitter’da dün ve bugün iki etiket açıldı. SesVer FatihÖlüyor ve FatihTerzioglu AcilTahliye etiketlerine birçok sosyal medya kullanıcısı destek vererek eşinin sesini duyurulmasına yardımdı oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Esra Terzioğlu, “Hastaneye yatırıldığı haberi bile beni ne kadar heyecanlandırdı, tahmin edemezsiniz. Gayret eden kıymetli zamanını ayırıp destek olan dostlar Allah sizden razı olsun. Sürpriz lütuflarla sevindirsin herkesi güzel Allah’ım” dedi.

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