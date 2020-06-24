Tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'nun eşi anlattı: Yürüyemiyor, konuşamıyor, kafasını tutamıyor

21 aydır Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevinde bulunan ve açık olduğu dönemde televizyonumuz Samanyolu TV'de dizilerde yönetmen olarak çalışan 40 yaşındaki Fatih Terzioğlu’nun sağlık durumu gün geçtikçe kötüleşiyor.







Bold Medya'dan Sevinç Özarslan'a konuşan eşi Esra Terzioğlu, bir aydır sürekli kusan eşinin son halini görünce çok kötü olduğunu söyledi. Terzioğlu, “Berbat bir haldeydi. Dehşet derecede çok kilo vermişti. Konuşamıyordu. Benimle konuşurken gözleri kapanıyordu.” dedi.





15 dua mesajı gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Fatih Terzioğlu, Ramazan Bayramı’ndan sonra hastalandı ve sürekli kusmaya başladı. Bir ay içinde iki kez cezaevi kampüsü içindeki hastaneye götürülen Terzioğlu serum verildikten sonra tekrar hapishaneye gönderildi. Kanındaki iltihap oranı bir haftada 19’dan 38’e çıkan Terzioğlu’na henüz bir teşhis konulmadı. Ailesinin dışarıda tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesi taleplerine cevap verilmedi. Cezaevi hastanesine götürüldüğü için de şu anda tek başına karantinada. Sürekli kustuğu için ilaç içemiyor. Zayıflıktan dişleri dışarıya çıkmış durumda.





“DOĞRU DÜZGÜN MÜDAHALE YAPILMIYOR”





Hastalandığını öğrendikten sonra eşini ilk kez 22 Haziran 2020’da, kapalı görüşte gören Esra Terzioğlu, karşılaştığı manzara karşısında şok olduğunu, eşini tanıyamadığını söyledi. Video mesaj yayınlayarak sesini duyurmaya çalışan Terzioğlu, eşinin halini anlatırken gözyaşlarını tutamadı:





“Dün görüşe gittim. Berbat bir haldeydi. Dehşet derecede çok kilo vermişti. Camın önüne kafasını dayadı. Benimle konuşurken gözleri kapanıyordu. Cama tıkladım, ‘Fatih kendini bırakma, beni dinle’ dedim. Onu mutlu edecek şeyler anlatıyorum, gülemiyor. Konuşamıyor, kendini ifade edemiyor, işaretle bir şeyler gösteriyor. Sadece herkesin ona dua ettiğini, neler yaptığını duyunca ağladı ağladı, gözlerinden ip gibi yaş akıyor.”





“MR ÇEKİLMEDİ, KORONA TESTİ YAPILMADI”







Cezaevi yönetiminin kendisine verdiği bilgilerin doğru olmadığını da belirten Terzioğlu şöyle devam etti: “Çünkü e-Nabız’dan ne yapılıp ne yapılmadığını görüyorum. Eşime de sordum yapılmamış, MR’ı çekildi diyorlar, çekilmemiş. Korona testi negatif çıktı diyorlar, test yapılmamış. Dünden beri bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama ben sesimi daha fazla duyurmak istiyorum.”





ACİLEN HASTANEYE SEVK EDİLMELİ





Eşinin hastalığına henüz teşhis bile konulmadığını anlatan Esra Terzioğlu, bir an önce tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek teşhis ardından da tedavinin başlatılması çağrısı yaptı.