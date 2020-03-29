Tutuklulara korona tehdidi: 'Virüslü birini aranıza getiririz...'

MED TUHAD-FED, cezaevlerine ilişkin hazırladığı haftalık raporda, Aksaray T Tipi Cezaevi’nde kalan siyasi tutukluların cezaevi idaresi tarafından “kurallara uymak zorundasınız aksi halde adli suçlarda virüs olan birini aranıza getiririz" sözleriyle tehdit edildikleri belirtildi.





Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED), cezaevlerine ilişkin hazırladığı haftalık raporu açıkladı.





Açıklamada, cezaevlerinin sağlıklı yaşama elverişli olmadığını, koronavirüs salgını ile birlikte risk grubunda bulunan yaşlı-hasta ve çocukların durumunun bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.





Açıklamada, halk sağlığı sorunu haline gelen salgına karşı tedbirler kapsamında, cezaevlerinin ihmal edilmemesi gerektiği, yine salgına karşı tutuklu hükümlüler arasında ayrımcı düzenlemelere gidilmesinin anayasada aykırılık teşkil ettiğini hatırlatılarak, “Çağdışı bu ayrımcılığa karşı, insanlığın kazanımı olan evrensel hukuki duyarlılığın sergilenmesini istiyoruz” çağrısında bulunuldu.





MED TUHAD-FED tarafından açıklanan haftalık cezaevi raporu şöyle:





"* Bazı cezaevlerinde temizlik malzemeleri, dezenfektan, kolonya gibi malzemeler verilmemektedir. Gerekli ilaçlama yapılmamaktadır.





* Az sayı kalınması gereken koğuşlarda çok tutsak bir arada kalmak zorunda kalmaktadır.





* Cezaevi görevlileri gerekli tedbirleri almadan koğuşlara girip çıkmakta,





* Bazı cezaevlerinde hastaneye sevkler yapılmamakta,





* Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutsaklara ayakta sayım dayatılmakta, tek sıra halinde sayım vermeyen tutsaklar darp edilmekte, mevcut uygulamalara karşı ve başka nedenlerle yazılan dilekçeler ise cezaevi idaresi tarafından işleme konulmadan yırtılıp atılmakta,





* Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’nden, Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edilen M. Fatih Bingül bir aydır tekli hücrede tutulmakta ve cezaevine girişte işkenceye maruz kaldığını ailesine iletmiştir.





* Aksaray T Tipi Cezaevi’nde kalan siyasi tutukluların cezaevi idaresi ile yaptıkları görüşmede, idare tarafından “kurallara uymak zorundasınız aksi halde adli suçlarda virüs olan birini aranıza getiririz" sözleri ile tehdit edildiklerini ailelerine iletmiştir.





* Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tekli hücrede tutulan İmdat Bingöl hiçbir gerekçe gösterilmeden tecrit edilmekte,





* Tarsus’tan Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi’ne sürgün edilen Gariba Gezer’in, günlerdir tutulduğu tek kişilik hücrede, cezaevinin uygulamalarına karşı açlık grevine girdiği bilgisi ulaşılmıştır. Sağlık durumumun iyi olmadığı tarafımıza iletilmiştir.





* Rize Kalkandere Cezaevi’nde virüse karşı hiçbir önlem alınmadığı, başta temizlik malzemeleri olmak üzere maske, eldiven gibi koruyucu malzemelerin tutsaklara verilmediği bilgisi ulaşmıştır.”