Tutukluların ellerini ve ayaklarını kırdılar!

"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandıktan sonra 11 yıl 6 hapis cezası verilen Mehmet Ali Kayan (32) ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar 1 No'lu T Tipi Cezaevi’nde işkenceye uğradıklarını söyledi.





Kayan, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde gardiyanların kimi tutukların el ve ayaklarını kırarak, falakaya yatırdığını iddia etti. Cezaevi ise iddialara hakkında "Bakanlık açıklama yapmıştır." demekle yetindi.





ÇIPLAK ARAMA VE AYAKTA SAYIM DAYATMASINA İTİRAZ EDENLER DARP EDİLDİ

10 gün önce Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne sevk edildiğini belirten Kayan, cezaevinde kendilerine çıplak arama ve ayakta sayım gibi dayatmalarda bulunulduğunu kaydetti.





Tutuklulara televizyon, radyo ve gazetenin verilmediğini dile getiren Kayan, cezaevi gardiyanları tarafından "Burada bizim hükmümüz geçer." diye tehdit edildiklerini aktardı.





Hastalanan tutukluların revire çıkarılmadıklarını söyleyen Kayan, söz konusu uygulamalara tepki gösterdiklerinde gardiyanlar tarafından koğuşlarının basıldığı ve darp edildiklerini iddia etti.





10 gün önce Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Mehmet Ali Kayan gardiyanlar tarafından darp edildiğini ve elinin kırıldığını söyledi.







KAYAN: BAZI ARKADAŞLARIMIN BACAĞINI KIRDILAR





Kayan, darp edilme sonucu kendisinin elinin kırıldığı ve bazı arkadaşlarının bacaklarında kırıklar oluştuğunu, kimi tutukluların da falakaya yatırıldıkları için ayaklarının altında morarmalar olduğunu kaydetti.

Yaşananları "zulüm" olarak nitelendiren Kayan’ın babası Mahmut Kayan (61), “Çocuklarımızı öldürseler kimsenin haberi olmayacak.” dedi.





Oğlunun yaşananları tam olarak aktaramadan konuşma süresinin tamamlandığını dile getiren baba Kayan, “Bu zulmü onlara yapmaya hakları yoktur. Bu adaletsizliktir. Gardiyanlar nasıl böyle ellerini kıracak kadar dövebiliyor? Hani nerede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adaleti?” diye sordu.





Baba Kayan, kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu.





"UZAK MESAFE YÜZÜNDEN ZİYARET EDEMİYORUZ"





En son 5 ay önce oğlunun görüşüne gidebildiğini dile getiren anne Sultan Kayan (59) ise daha önce Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan oğlunun uzak bir yere sevk edilmesini eleştirdi.





Uzak mesafe yüzünden oğlunu ziyaret etmekte zorlandığını belirten anne Kayan, "Bari zulme ve işkenceye maruz kalmasınlar. Duyarlı insanların bu zulme dur demesini istiyoruz.” çağrısında bulundu.





Cezaevi'nden telefonla konuşulan bir yetkili, söz konusu iddialara dair ilk olarak cezaevinde sayım yapıldığını ve yetkili bir ismin bulunmadığını dile getirdi.





Kişi daha sonra ise "Olay nedir bilmiyorum, fakat onunla ilgili olarak bakanlık açıklama yapmıştır. Müdür bey şuan toplantıda." cevabını verdi.



